Autoridades en Antioquia piden claridad sobre supuesto secuestro de policías en Caucasia

Autoridades en Antioquia piden a la Policía esclarecer qué ocurrió a los dos uniformados que dicen haber estado secuestrados por más de 15 horas en el municipio de Caucasia. Lo que ha llamado la atención del caso es que solo a uno de los involucrados le quitaron su arma de dotación.

En hechos que son materia de investigación, sobre las 3:30 de la madrugada de este domingo se reportó el hallazgo con vida de Jeiner Gutiérrez Cepeda y Sebastián Canole Beltrán, patrulleros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, quienes se habían reportado como desaparecidos.

El reporte de las autoridades indica que los uniformados salieron junto a otros 13 compañeros desde la Base Antinarcóticos que se encuentra ubicada la finca La Paraguay de la vereda Las Malvinas, para abastecerse de víveres y alimentos en la plaza de mercado de la localidad, pero 13 horas después aparecieron en el peaje de la vía que comunica a esa localidad con La Apartada (Córdoba).

Según el reporte oficial, el último contacto con Gutiérrez y Canoles se produjo pasado el mediodía de este sábado y posteriormente se pudo determinar que los celulares fueron apagados. Su aparición con algunas heridas y sin una de las dos armas de dotación es lo que ahora llama la atención de lo sucedido.



“Ellos manifiestan que al ir a regresar a la base, al abordar un mototaxi, que el mototaxi se lo llevó contra su voluntad. Ellos dicen que a uno de ellos le quitaron el arma, el otro no, de tal manera que eso genera ahí una duda grande y esa es la duda que nos tiene que esclarecer la Policía Nacional para poder establecer realmente qué fue lo que sucedió”, afirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

Parte del relato que también habrían dado los patrulleros es que los mantuvieron amordazados, secuestrados por varias horas, a ambos les quitaron sus celulares, motivo por el que no se habían podido comunicar con sus superiores.

En el centro asistencial avanza la valoración médica de los afectados, mientras que organismos judiciales investigan lo ocurrido.