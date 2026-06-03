Por deudas suspenden atención a docentes del magisterio en hospital de Caucasia, Antioquia

Problemas financieros una vez más tienen asfixiado al Hospital César Uribe Piedrahita en el municipio de Caucasia, así lo evidenció el centro asistencial que presta servicios de hasta tercer nivel de complejidad a través de un comunicado, donde anunció la suspensión de todo tipo de servicios para docentes del magisterio bajo el modelo administrado por el Fomag y la Fiduprevisora.
Según explicó Santiago Granada, subgerente Científico del centro asistencial, desde hace cuatro meses no reciben pagos por parte de dichas entidades, acumulando una deuda de 527 millones de pesos.
Posibles restricciones a usuarios de otras EPS
Sin embargo, el directivo advirtió que no son las únicas instituciones morosas, por lo que servicios también podrían restringirse en los próximos días para usuarios de otras EPS.
La medida afecta a unos 5.000 docentes del Bajo Cauca, sur de Córdoba y municipios del Nordeste antioqueño como Remedios y Segovia, lo que podría traducirse en mayores tiempos de desplazamientos para citas y procedimientos, poniendo en riesgo la salud por falta de atención oportuna.
Granada afirmó que hasta ahora no se han producido acercamientos con las entidades deudoras que permitan cambiar las determinaciones adoptadas. Por lo pronto, solo continuarán garantizando en el hospital la atención de urgencia vitales, conforme a la normatividad vigente.