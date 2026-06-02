Drama de paciente con cáncer por demoras de Nueva EPS: familiar se encadenó para protestar

La desesperación por la demora en la entrega de medicamentos, terapias y autorizaciones médicas llevó a usuarios de la Nueva EPS en Bucaramanga a protestar este martes frente a la sede de la entidad en el barrio Cabecera del Llano.

Entre los manifestantes se encuentra Alex Barajas, quien desde las 4:00 de la mañana decidió encadenarse a las instalaciones de la EPS para exigir una solución al caso de su familiar, Cristian Andrés Calderón Mendoza, de 31 años, quien padece cáncer de lengua y ganglios y, según denuncia, lleva tres meses sin recibir parte de los tratamientos ordenados por los especialistas.

"Lo mío es porque hace tres meses, marzo, abril y mayo, no me entregan la nutrición Ensure Advance. Aparte no me autorizan una cirugía que hay que hacerle al paciente ni medicamentos ni terapias", aseguró Barajas durante la protesta.

Según explicó, el paciente recibe atención a través de una IPS, donde inicialmente tenía autorizadas 20 terapias físicas, 20 ocupacionales y 20 de fonoaudiología. Sin embargo, afirma que de un momento a otro las sesiones fueron reducidas drásticamente.



"De un mes a otro le bajaron las terapias a seis. Estábamos avanzando para retirarle la gastrostomía, pero después de que redujeron las terapias volvimos a retroceder", señaló.

Barajas aseguró que la situación ha sido puesta en conocimiento de directivos de la Nueva EPS, incluida la gerencia nacional, pero hasta ahora no han recibido una solución efectiva. Además, indicó que recientemente un médico fisiatra volvió a ordenar las 20 sesiones de cada una de las terapias requeridas, sin que estas hayan sido autorizadas.

"Nos dicen que son muchas terapias, que solo pueden ser seis porque la Nueva EPS no le paga a la IPS. Mientras tanto, el paciente es el que está sufriendo las consecuencias", afirmó.

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Durante la jornada también participaron otros usuarios que denunciaron dificultades similares relacionadas con la entrega de medicamentos de alto costo, demoras en procedimientos médicos y retrasos en la asignación de citas con especialistas.

Consultada sobre el caso de Cristian Andrés Calderón Mendoza, la Nueva EPS informó que se encuentra revisando la situación. "Estamos validando con la regional la trazabilidad del caso para conocer todos los detalles. Apenas se genere una respuesta clara, la informaremos", señalaron desde la entidad.