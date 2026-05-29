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Nueva EPS anunció giros por más de $280.000 millones a prestadores y proveedores de salud

La entidad informó transferencias correspondientes al régimen contributivo, presupuestos máximos y recursos de tesorería. Además, señaló que algunas instituciones presentan saldo negativo y pidió a Cafam estabilizar la entrega de medicamentos.

Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: Nueva EPS
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de may, 2026

La Nueva EPS anunció una serie de giros por más de 280.000 millones de pesos destinados a hospitales, clínicas, IPS y proveedores de servicios de salud del país, como parte de los pagos correspondientes al régimen contributivo, presupuestos máximos y recursos de tesorería.

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La entidad informó inicialmente el desembolso de 68.989 millones de pesos para 636 prestadores del régimen contributivo, entre los que se encuentran hospitales públicos y privados, centros oncológicos, fundaciones hospitalarias y empresas sociales del Estado de distintas regiones del país.

Entre las instituciones mencionadas aparecen el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl de Medellín, el Hospital de la Misericordia, el Centro Médico Oncológico de Neiva, Dávita Colombia, Clínica Internacional, Clínica Versalles y la Fundación Hospital San José de Buga, entre otras.

Nueva EPS explicó que algunas de las instituciones incluidas en estos pagos se encuentran cerca de saldo negativo, situación que, según indicó, ocurre cuando los recursos transferidos superan la capacidad de respaldo en bienes y servicios prestados por las IPS y hospitales de la red.

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Pacientes de Nueva EPS.
Foto: archivo Blu Radio.

La entidad también señaló la necesidad de regularizar los recursos transferidos mediante contratos de capitación con las Empresas Sociales del Estado, con el propósito de fortalecer la relación administrativa y financiera entre las instituciones intervenidas por el Estado y la red prestadora de servicios.

Además del giro del régimen contributivo, Nueva EPS anunció pagos por 87.685 millones de pesos correspondientes a presupuestos máximos y otros 124.454 millones de pesos provenientes de recursos de tesorería, dirigidos a 36 proveedores postulados para aforos de pago.

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En medio del anuncio, Nueva EPS hizo un llamado a Cafam para estabilizar la provisión de medicamentos, al señalar que la entidad ha venido garantizando los pagos correspondientes, aunque todavía persisten quejas por parte de usuarios sobre la entrega de estos servicios. Sin embargo, la EPS indicó que se han registrado mejoras en la dispensación de medicamentos por parte del operador.

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