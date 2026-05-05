Encuentran sin vida a estudiante de la UdeA reportado como desaparecido en Caucasia, Antioquia

A casi una semana de su desaparición, la espera terminó en tragedia para amigos y familiares de Gabriel Enrique Erazo, el estudiante de la Universidad de Antioquia sobre el cual no se tenía información sobre su paradero desde el pasado 30 de abril.

El cuerpo sin vida del joven de 24 años de edad fue hallado cerca de la laguna El Silencio, casco urbano del municipio de Caucasia, hasta donde llegaron autoridades judiciales tras información recibida por parte de habitantes de la zona, así lo confirmó a Blu Radio José Alejandro Payares, secretario de Gobierno de la localidad.

"Alguien se comunicó y manifestó de del lugar donde posiblemente podría estar un cuerpo que podría ser el del estudiante. A este sector se desplazan unidades de Gaula Militar en compañía de SIJIN, Policía, CTI, y, efectivamente, hallan el cuerpo", dijo.

El cuerpo de Erazo fue trasladado a Medicina Legal para determinar plenamente su identidad e iniciar con las investigaciones que permitan establecer las circunstancias y responsables del hecho que ha generado consternación en el departamento.



A través de un corto mensaje, la Secretaría de Juventud de Antioquia lamentó lo sucedido.

“Cada vida joven es valiosa y representa sueños, talentos y futuro para nuestros territorios. Su partida nos duele y nos recuerda la importancia de cuidar proteger y acompañar a nuestras juventudes”, manifestó la dependencia.

Horas antes del hallazgo del cuerpo, la Alcaldía de Caucasia había incrementado a 50 millones de pesos la recompensa por información que permitiera dar con el paradero de Erazo.

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Del estudiante de Ingeniería Agropecuaria se perdió todo rastro en la noche del pasado 30 de abril cuando salió de su vivienda hacia las 10:00 de la noche con el objetivo de guardar su motocicleta en un parqueadero cercano, ubicado a pocas cuadras.