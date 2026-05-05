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Capturaron a dos hombres con más de 500 panfletos amenazantes en Itagüí, Antioquia

Uno de los implicados en la difusión de estos mensajes ya registraba antecedentes por tráfico de estupefacientes, constreñimiento ilegal y hurto.

Capturados en Itagüí.jpg
Capturados en Itagüí.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Información de la comunidad y seguimiento a través de cámaras de seguridad pusieron en evidencia a dos hombres en el municipio de Itagüí que estarían amenazando a población venezolana por medio de panfletos.

Tras el requerimiento de las autoridades a dos hombres de 19 y 21 años de edad, les fueron hallados en el sector El Beneficio de la vereda El Ajizal un total de 528 copias con un extenso mensaje que tiene expresiones de alto contenido intimidatorio a población venezolana en la zona.

Según el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el material recaudado durante la reacción de los efectivos será clave para los procesos investigativos que avanzan en esta y otras zonas de la localidad contra grupos delincuenciales.

"Fueron puestos a disposición de las autoridades competentes con el material incautado. Efectivamente, este material incautado fue auspiciado en el sentido de amenazar a la población frente a temas intimidantes, constreñirla. Esto es un resultado importante frente a todos los procesos de investigación que se vienen adelantando contra estas estructuras criminales", afirmó.

Los jóvenes capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por el delito de constreñimiento ilegal.

La Policía informó que uno de los procesados, de 21 años, tiene anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes, constreñimiento ilegal y hurto.

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