Cae red de extorsionistas en el Valle de Aburrá; generaba $400 millones mensuales

En un procedimiento adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se desplegaron todas las capacidades investigativas y operacionales para golpear al grupo delincuencial 'Altos de la Virgen' que llevan más de 20 años extorsionando a las personas en Sabaneta, Itagüí y La Estrella.

Durante el operativo, en donde se hicieron más de 15 allanamientos, se logró la captura de al menos 10 integrantes de la estructura delincuencial que podía generar hasta 400 millones de pesos al mes producto de las extorsiones.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que 'Altos de la Virgen' tienen una alianza criminal con el grupo delincuencial 'La Sierra', lo que hace a los capturados objetivos de alto valor para las autoridades.

"Esta estructura alineada al grupo delincuencial organizado La Sierra tiene injerencia en el corregimiento La Tablaza y en sectores como La Virgen, San Isidro, Salabanda, La Raya, La Umbría y La Maya de Bavaria. Sus principales fuentes de financiamiento están relacionadas con el tráfico local de sus pacientes", destacó el uniformado.



Hay que mencionar que el proceso investigativo permitió evidenciar que 'Altos de la Virgen', realizaban cobros ilegales derivados de riñas o conflictos familiares e intimidaba a habitantes de la zona mediante amenazas y desplazamientos forzados.

Las actividades judiciales adelantadas por los investigadores permitieron recopilar elementos materiales probatorios que vincularían a los hoy capturados con delitos como concierto para delinquir, extorsión, secuestro simple, feminicidio, desplazamiento forzado y lesiones personales.