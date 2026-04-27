Violencia de género en Colombia: 15.000 casos de violencia intrafamiliar y 472 feminicidios en 2025

Colombia enfrenta una situación crítica por las violencias de género en los territorios. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo al presentar un balance que evidencia la magnitud de las agresiones contra mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.

En materia de feminicidios, durante 2025 se registraron 472 noticias criminales, de las cuales 121 fueron feminicidios consumados y 351 tentativas. En lo corrido de 2026, entre enero y marzo, ya se han reportado 129 casos, con 15 feminicidios y 114 intentos. A esto se suman los transfeminicidios, que alcanzaron 30 casos en 2025 y 11 en los primeros tres meses de este año.

En términos de tasas por departamento, en 2025 los mayores registros se presentaron en Caquetá, Amazonas, Casanare y San Andrés, mientras que en 2026 destacan Guaviare, Boyacá, Quindío y Santander.

Referencia violencia de género. Foto: ImagFx

La violencia intrafamiliar continúa siendo una de las principales expresiones de esta problemática. En 2025 se documentaron 15.785 casos contra mujeres, incluyendo 10.380 víctimas mayores de edad, 2.377 niñas y adolescentes y 506 personas con orientación sexual, identidad y expresión de género no hegemónica (OSIGNH). En 2026, hasta marzo, se han registrado 4.957 casos, de los cuales 3.398 corresponden a mujeres adultas, 618 a niñas y adolescentes y 81 a personas OSIGNH.



Por tasas, los departamentos con mayores registros en 2025 fueron Vaupés, Boyacá, Guainía y Guaviare, mientras que en 2026 se mantienen Vaupés y Guaviare, junto con Boyacá y Guainía.

En cuanto a delitos sexuales, las cifras también son alarmantes. El año pasado se contabilizaron 16.947 casos, de los cuales 9.431 afectaron a niñas y adolescentes, lo que evidencia su alta vulnerabilidad. En lo corrido de 2026, ya se han registrado 3.664 casos, incluyendo 1.870 víctimas menores de edad.

Las mayores tasas se registraron en 2025 en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas, y en 2026 en Guaviare, Vaupés, San Andrés y Amazonas.

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La explotación sexual de niñas y adolescentes registró 156 casos en 2025 y 32 en los primeros meses de 2026. Por departamentos, en 2025 los mayores niveles se observaron en Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia, mientras que en 2026 se concentran en Guaviare, Arauca, Antioquia y Risaralda.

Denuncia violencia intrafamiliar Imagen tomada del Congreso de la República

Por su parte, la trata de personas sigue afectando principalmente a mujeres. En 2025 se reportaron 207 casos, de los cuales 100 correspondieron a mujeres adultas y 43 a niñas y adolescentes. En 2026, hasta marzo, se han documentado 37 casos, incluyendo 13 víctimas menores de edad.

Las tasas más altas en 2025 se registraron en Norte de Santander, San Andrés, Meta y Bogotá, mientras que en 2026 destacan Arauca, Norte de Santander, Casanare y Bogotá.

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Para la Defensoría del Pueblo, estas cifras reflejan desafíos estructurales que requieren respuestas articuladas entre el Estado, las autoridades territoriales y la sociedad civil. La entidad reiteró que todas las niñas, mujeres y personas OSIGNH tienen derecho a vivir una vida libre de violencias.