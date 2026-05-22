Motores, silletas y más: esta es la programación cultural del fin de semana en el Valle de Aburrá

Con eventos para todos los gustos, desde hoy hasta el domingo, el Valle de Aburrá será epicentro de la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.

Uno de los principales espacios de entretenimiento en Medellín será para los amantes de los motores, con la Feria de las 2 Ruedas que tendrá programación hasta el domingo en Plaza Mayor.

Guillermo Pajón Carmona, director de la Feria de las Dos Ruedas, amplía detalles de los espacios que tendrá el evento: "Vamos a tener el foro de la mujer motera, muchos eventos académicos en esta feria que conecta, impulsa y transforma la industria", señaló.

Medellín celebra también, de hoy al domingo, los 20 años de la Feria Popular Días del Libro. En el sur del Valle de Aburrá, Envigado vibrará el domingo con el festival silletero 'Envigado, herencia que florece', desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.



"Allí podremos construir colectivamente una silleta y aprender adicionalmente de la tradición y comprar productos que nacen de sus casas y sus tierras", detalló Lina Vásquez Ángel, secretaria de cultura del municipio.

Otro espacio, especial para los más pequeños de la familia, será en el Centro Comercial El Tesoro, donde habrá ciencia, exploración y experiencias inmersivas con la Expedición Jurásica desde las 12:00 del medio día hasta las noche de la noche.