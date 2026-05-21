Cerca de 200 colegios de Antioquia comenzarán arreglos por daños ocasionados por lluvias

Cerca de 200 instituciones educativas de Antioquia se pueden beneficiar en arreglos por los daños ocasionados por las fuertes lluvias. La Gobernación amplió la convocatoria para hacer la recuperación plena de los colegios damnificados.

Las fuertes lluvias que han golpeado a varias subregiones de Antioquia dejaron cerca de 200 sedes educativas afectadas, situación que obligó a la Gobernación a ampliar la convocatoria para intervenir y recuperar la infraestructura dañada en diferentes municipios.

Según la Gobernación, las precipitaciones generaron daños estructurales en instituciones educativas ubicadas principalmente en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, territorios que actualmente se encuentran bajo calamidad pública departamental.

Para atender esta situación, ya el departamento destinó una inversión de 7.000 millones de pesos y se busca que las instituciones educativas accedan, a través de los Fondos de Servicios Educativos, a recursos de hasta 20 salarios mínimos para ejecutar reparaciones prioritarias.



La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina, explicó que las intervenciones podrán realizarse en cubiertas, baterías sanitarias, puertas, ventanas, pisos, instalaciones eléctricas, pintura y zonas comunes, dependiendo de las afectaciones registradas en cada sede educativa.

“Esos recursos se pueden utilizar en mejoras de pintura, cubiertas, conexiones eléctricas, ventanas, puertas, pisos y sobras comunes. Con esta ampliación, buscamos que todas las instituciones puedan atender de manera oportuna esas afectaciones, garantizando espacios seguros y adecuados para los estudiantes”, afirmó.

Las autoridades departamentales señalaron que la ampliación de la convocatoria busca acelerar la recuperación de las instituciones afectadas para evitar interrupciones en las actividades académicas y reducir los riesgos para la comunidad educativa durante la actual temporada invernal.