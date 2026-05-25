Temperatura en el Valle de Aburrá ha aumentado hasta 32 grados en los últimos días

Las personas en el Valle de Aburrá han sentido que durante los últimos días está haciendo más calor de lo normal, tanto de día como de noche, y por ello la pregunta es, ¿hasta cuándo habrá altas temperaturas, sabiendo que ni siquiera ha llegado el fenómeno de El Niño?

Aunque las autoridades ambientales no tienen una respuesta exacta debido a la variabilidad de las condiciones climáticas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sí confirmó que durante la última semana la temperatura ha superado los rangos normales.

"Padre, no tenemos nada que envidiar a la Costa. Calor hasta ese día no más. Pues, no, ya se está existiendo el sol aquí, desde las 9 de la mañana ya hace bochorno. Necesitamos poner la playa y mar, así, parecido a la Costa", aseguraron algunas personas.

Por ejemplo, según los registros más recientes en Copacabana se alcanzaron los 32.4 grados, Bello llegó a 32.1 grados, mientras que Girardota, Itagüí, Medellín y Sabaneta superaron la barrera de los 30 grados, en una situación que tiene a más de uno desesperado.



Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del SIATA, explicó que el 20 de mayo fue el día con registros que superaron las cifras históricas de la subregión del departamento de Antioquia.

"Durante el día nos encontramos que la temperatura media se salió de los rangos normales de variación, y que, si alcanzaron máximos históricos horarios, el valor medio esta noche lo superó 3 grados", indicó Sepúlveda.

A la espera de los registros de este fin de semana en donde miles de personas reportaron altas temperaturas, más que todo en la noche del 24 de mayo, las autoridades ambientales esperan que en los próximos días la temperatura se acerca nuevamente a sus rangos promedios.