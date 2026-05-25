En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Café Paloma y Fajardo
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Temperatura en el Valle de Aburrá ha aumentado hasta 32 grados en los últimos días

Temperatura en el Valle de Aburrá ha aumentado hasta 32 grados en los últimos días

En las noches la temperatura incrementó en 2 y 3 grados por encima del promedio histórico.

Calor en el Valle de Aburrá.
Calor en el Valle de Aburrá.
Foto: SIATA/Área Metropolitana.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Las personas en el Valle de Aburrá han sentido que durante los últimos días está haciendo más calor de lo normal, tanto de día como de noche, y por ello la pregunta es, ¿hasta cuándo habrá altas temperaturas, sabiendo que ni siquiera ha llegado el fenómeno de El Niño?

Aunque las autoridades ambientales no tienen una respuesta exacta debido a la variabilidad de las condiciones climáticas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sí confirmó que durante la última semana la temperatura ha superado los rangos normales.

"Padre, no tenemos nada que envidiar a la Costa. Calor hasta ese día no más. Pues, no, ya se está existiendo el sol aquí, desde las 9 de la mañana ya hace bochorno. Necesitamos poner la playa y mar, así, parecido a la Costa", aseguraron algunas personas.

Por ejemplo, según los registros más recientes en Copacabana se alcanzaron los 32.4 grados, Bello llegó a 32.1 grados, mientras que Girardota, Itagüí, Medellín y Sabaneta superaron la barrera de los 30 grados, en una situación que tiene a más de uno desesperado.

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del SIATA, explicó que el 20 de mayo fue el día con registros que superaron las cifras históricas de la subregión del departamento de Antioquia.

Lea también:

Calor en el Valle de Aburrá.
Antioquia

¿Por qué está haciendo tanto calor en las noches en Medellín? SIATA explicó las causas

"Durante el día nos encontramos que la temperatura media se salió de los rangos normales de variación, y que, si alcanzaron máximos históricos horarios, el valor medio esta noche lo superó 3 grados", indicó Sepúlveda.

A la espera de los registros de este fin de semana en donde miles de personas reportaron altas temperaturas, más que todo en la noche del 24 de mayo, las autoridades ambientales esperan que en los próximos días la temperatura se acerca nuevamente a sus rangos promedios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle de Aburrá

Medellín

Ola de calor

Publicidad

Publicidad

Publicidad