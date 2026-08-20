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Alias ‘Chupetín’ se salvó de atentado sicarial en Bucaramanga: tenía casa por cárcel

El hecho vuelve a poner la atención sobre los casos de personas que cumplen medidas de detención domiciliaria y que permanecen involucradas en situaciones de violencia en Santander.

FOTO ATAQUE SICARIAL EN BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Atentado sicarial en Bucaramanga- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Un hombre de 32 años resultó herido en un ataque sicarial ocurrido en la Diagonal 15, cerca del sector de La Isla, en Bucaramanga. La víctima fue identificada por las autoridades como alias ‘Chupetín’, quien, según la Policía Metropolitana, se encontraba cumpliendo una medida de detención domiciliaria.

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De acuerdo con el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, durante la reacción de los uniformados se logró establecer la identidad del hombre, quien inicialmente habría suministrado datos que no correspondían con sus registros.

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Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que alias ‘Chupetín’ tenía vigente una medida de detención domiciliaria. Según la información conocida, esta medida estaría relacionada con un proceso por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, además de otros delitos.

El ataque se registró en inmediaciones de la Diagonal 15, en el sector de La Isla, donde hombres armados habrían atentado contra el ciudadano. Tras resultar lesionado, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y posteriormente fue detenido.

El coronel García Acevedo señaló que el caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, mientras las autoridades avanzan en la identificación y ubicación de los responsables del ataque.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre los casos de personas que cumplen medidas de detención domiciliaria y que, pese a las restricciones judiciales, permanecen involucradas en situaciones relacionadas con violencia y delincuencia.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga mantiene las investigaciones para establecer los móviles del atentado, quiénes participaron en el ataque y cómo ocurrieron los hechos. Por ahora, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este caso.

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