Alias ‘Chupetín’ se salvó de atentado sicarial en Bucaramanga: tenía casa por cárcel

Un hombre de 32 años resultó herido en un ataque sicarial ocurrido en la Diagonal 15, cerca del sector de La Isla, en Bucaramanga. La víctima fue identificada por las autoridades como alias ‘Chupetín’, quien, según la Policía Metropolitana, se encontraba cumpliendo una medida de detención domiciliaria.

De acuerdo con el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, durante la reacción de los uniformados se logró establecer la identidad del hombre, quien inicialmente habría suministrado datos que no correspondían con sus registros.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que alias ‘Chupetín’ tenía vigente una medida de detención domiciliaria. Según la información conocida, esta medida estaría relacionada con un proceso por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, además de otros delitos.

#Atención Hombre resultó herido tras un ataque sicarial en Bucaramanga. Los violentos hechos ocurrieron en el sector de La Isla.Autoridades investigan el caso #VocesySonidos pic.twitter.com/OdLfjIriaw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2026

El ataque se registró en inmediaciones de la Diagonal 15, en el sector de La Isla, donde hombres armados habrían atentado contra el ciudadano. Tras resultar lesionado, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y posteriormente fue detenido.



El coronel García Acevedo señaló que el caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, mientras las autoridades avanzan en la identificación y ubicación de los responsables del ataque.

La Policía de Bucaramanga confirmó que el hombre herido en ataque sicarial en la zona de La Isla es alias 'Chupetín', un delincuente que tiene detención domiciliaria por varios delitos. "El caso es investigado por el CTI", dijo el coronel Héctor García #VocesySonidos pic.twitter.com/KFeCIQNMQZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2026

El hecho vuelve a poner la atención sobre los casos de personas que cumplen medidas de detención domiciliaria y que, pese a las restricciones judiciales, permanecen involucradas en situaciones relacionadas con violencia y delincuencia.

Publicidad

La Policía Metropolitana de Bucaramanga mantiene las investigaciones para establecer los móviles del atentado, quiénes participaron en el ataque y cómo ocurrieron los hechos. Por ahora, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este caso.