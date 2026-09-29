Santander busca recuperar vía de entrada al páramo de Santurbán: Provincia de Soto Norte

Santander busca recuperar la conexión vial con la provincia de Soto Norte, integrada por California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, una zona que además sirve como puerta de entrada al páramo de Santurbán.

El proyecto contempla 92 kilómetros de intervención y ya cuenta con estudios y diseños de fase III, un avance que ahora permite a las autoridades comenzar la gestión de los recursos necesarios para ejecutar las obras. La Gobernación de Santander confirmó este año que cuenta con los estudios y diseños para avanzar en la pavimentación de estos 92 kilómetros.

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La importancia del proyecto va más allá de mejorar el desplazamiento de los habitantes. La conexión vial es fundamental para que los productores de la provincia puedan sacar sus cosechas hacia Bucaramanga y otros mercados, además de facilitar el desplazamiento de visitantes hacia una zona con potencial turístico por sus paisajes, pisos térmicos y cercanía al páramo de Santurbán.

El ingeniero civil Marco Antonio Solano explicó que en esta región se producen alimentos como papa, cebolla y plátano, entre otros productos agrícolas, y que las dificultades de transporte terminan afectando directamente a los campesinos.



“Si un agricultor no tiene un medio de transporte para sacar sus productos, la provincia se deteriora”, señaló Solano.

Por eso, el mejoramiento de la conexión vial es visto por las autoridades como una oportunidad para fortalecer la agricultura, dinamizar el turismo, facilitar el transporte y generar mejores condiciones para la inversión en los seis municipios de Soto Norte.

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Soto Norte tiene además una relación directa con el entorno del páramo de Santurbán, por lo que mejorar las vías también podría facilitar el acceso de turistas a esta zona de alta montaña.

Para las autoridades, el potencial turístico de la provincia está relacionado con sus diferentes pisos térmicos y sus paisajes naturales, pero también depende de que existan mejores condiciones de acceso.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que contar con estudios y diseños es precisamente lo que permite avanzar en la búsqueda de recursos para una obra de esta magnitud.

“La falta de estudios y diseños es la gran limitante de los alcaldes y gobernadores para obtener recursos”, afirmó Díaz.

Otro de los argumentos de la Gobernación es la importancia de Soto Norte para el abastecimiento de agua de Bucaramanga.

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El gobernador ha planteado que los habitantes de esta provincia han cumplido durante décadas un papel fundamental en el cuidado de las fuentes hídricas que abastecen a la capital santandereana y que ese aporte debe estar acompañado de inversión en el territorio.

La Gobernación ha señalado a los habitantes de Soto Norte como “guardianes del agua” y ha defendido una mayor retribución para la provincia.

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Para las autoridades, mejorar la conexión vial permitiría que esa zona tenga mejores condiciones para desarrollar su economía sin perder de vista su importancia ambiental.

De acuerdo con el ingeniero Marco Antonio Solano, el costo estimado del proyecto asciende a $933.000 millones.

El gobernador Juvenal Díaz reconoció que Santander no cuenta con los recursos suficientes para asumir por sí solo una inversión de esta magnitud, por lo que el departamento tendrá que gestionar el respaldo del Gobierno nacional.

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La apuesta es que los estudios y diseños de fase III permitan presentar el proyecto ante la Nación con una estructuración técnica que facilite la búsqueda de financiación.

Para Soto Norte, el objetivo es que la falta de vías no siga limitando la salida de los productos del campo, el crecimiento del turismo y las oportunidades económicas de sus habitantes.

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Los 92 kilómetros de intervención representan así una apuesta por mejorar la conexión de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas con Bucaramanga y fortalecer una provincia que tiene importancia agrícola, turística y ambiental para Santander.