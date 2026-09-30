Tres accidentes de tránsito dejan cuatro muertos en Santander y varios heridos

Tres accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en diferentes municipios de Santander dejaron cuatro personas muertas y ocho heridas. Los hechos ocurrieron en Girón, Floridablanca y en la vía que comunica a Vélez con Barbosa.

En Girón, las autoridades identificaron a Elsa Prada y Juan Sebastián Chaparro como las dos personas que murieron en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un tractocamión que, al parecer, se quedó sin frenos.

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El vehículo terminó involucrado en un accidente que dejó además ocho personas heridas, tres de ellas con pronóstico reservado, quienes permanecen bajo atención médica.

Como Elsa Prada y Juan Sebastián Chaparro fueron identificadas las dos personas que murieron en un accidente de tránsito ocurrido en Girón, Santander. Otras ocho personas resultaron heridas, tres de ellas con pronóstico reservado y bajo atención médica #MañanasBlu pic.twitter.com/dAFxvLBRg2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 30, 2026

Rolando Uribe, coordinador de servicio de vías de La Cigarra, describió la emergencia como una escena de gran complejidad, en el accidente estuvieron involucrados un tractocamión, una turbo y dos motocicletas, mientras que entre los afectados había peatones, ciclistas y motociclistas.



“Fue un momento terrible”, relató Uribe, quien explicó que varias personas intentaban ayudar mientras los organismos de emergencia llegaban para atender a los heridos.

Fatal accidente de tractomula en la vía Lebrija- Girón: se quedó sin frenos https://t.co/wgUDO74qrE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 30, 2026

Otro hecho ocurrió en el intercambiador de Fátima, en Floridablanca, donde murió Cenón Oswaldo Rosas, juez de paz.

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De acuerdo con la información preliminar, Rosas se movilizaba por este sector cuando chocó contra un vehículo particular. El impacto le provocó graves lesiones que posteriormente causaron su muerte. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

En un accidente de tránsito ocurrido en el intercambiador de Fátima, en Floridablanca, murió el juez de paz Cenen Oswaldo Rosas. Según información preliminar, la víctima chocó contra un vehículo y sufrió graves lesiones que posteriormente le causaron la muerte #MañanasBlu pic.twitter.com/l2pEavkKnL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 30, 2026

A estos hechos se suma un tercer accidente registrado en la vía que comunica a Vélez con Barbosa, donde un motociclista murió tras chocar contra una buseta.

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Las autoridades de tránsito de Santander adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas de estos accidentes y establecer las responsabilidades en cada caso.