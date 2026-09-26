Beatriz Eugenia Vélez es la nueva presidenta de Colpensiones tras la salida de Carlos Montoya

El presidente Abelardo De La Espriella designó a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, dos días después de que la Presidencia solicitara la renuncia de Carlos René Montoya.

Según lo informó el mandatario a través de su cuenta de X, Vélez Vengoechea es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Además, cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva.

Entre las instrucciones que recibió de parte del presidente está la protección de los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado durante toda su vida.

De la Espriella también señaló que le pidió acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior.



La designación de Vélez Vengoechea se conoció dos días después de la salida de Carlos René Montoya de la presidencia de Colpensiones. Montoya estuvo dos días en el cargo y dejó la entidad después de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, donde tuvo dificultades para responder todos los requerimientos relacionados con el sistema pensional del país.

Durante esa sesión, Montoya reconoció que todavía estaba conociendo el funcionamiento de Colpensiones. Incluso solicitó apoyo de una funcionaria para responder algunas preguntas, pero desde la mesa directiva le recordaron que, al ser el funcionario citado, debía entregar las respuestas.

He designado a la doctora Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como presidente de Colpensiones. Es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Cuenta con más de tres décadas de experiencia… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 26, 2026

Publicidad

Entre sus declaraciones durante la sesión estuvo: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.

La situación generó cuestionamientos en la Comisión Séptima, que decidió aplazar la sesión y planteó la posibilidad de volver a citar al funcionario para responder los interrogantes pendientes.

Según la información entregada por la Presidencia, la solicitud de renuncia estuvo relacionada con las dificultades de Montoya para responder con precisión asuntos sobre el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional.