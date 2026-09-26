¿Qué cambia con la reforma pensional desde 2027? Abogada explica las nuevas reglas

La reforma pensional cambiará las reglas para millones de colombianos que todavía se encuentran buscando su pensión. Las disposiciones del nuevo sistema que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional comenzarán a regir el 1 de abril de 2027, por lo que es importante que revise las semanas cotizadas y su historia laboral.

En entrevista con Casa Blu, la abogada laboral y pensional Aura María Mendoza Afanador explicó las diferencias que, desde su análisis, tendrán la Ley 100 de 1993 y la Ley 2381 de 2024. Uno de los principales cambios, señaló, estará en la forma como se distribuirán los aportes y en el dinero que finalmente podrá recibir cada persona al pensionarse.

¿Una persona podría recibir menos con la reforma pensional?

Para explicar esa diferencia, Mendoza planteó durante la conversación el caso de un trabajador con un salario de cinco millones de pesos. Según indicó, con el nuevo sistema una parte de sus aportes se dirigiría a Colpensiones y el excedente correspondiente se destinaría al componente de ahorro individual administrado por las ACCAI.

Al comparar ese escenario con las reglas actuales, la abogada aseguró que para algunos trabajadores con ingresos superiores al umbral establecido por la reforma el resultado podría significar una mesada menor.



“Un hombre hoy en día que reciba aproximadamente esos cinco millones de pesos de aportes es un hombre que podría llegar a una pensión divinamente hoy de 3.400.000 o 3.800.000 pesos, y dijimos que en el otro lado máximo va a ser hoy de 2.600.000. Entonces, de arranque, sería menos”, dijo.

Esto, sin embargo, se trata del ejemplo planteado por la especialista durante la entrevista y no de una cifra aplicable a todos los trabajadores. De hecho, la propia Mendoza insistió posteriormente en que la edad, las semanas cotizadas, el salario y la historia de aportes pueden cambiar el resultado de cada persona.

Así aumentará la pensión para personas que ganan más de 2 millones con el ajuste del salario mínimo Foto: ImageFx

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¿Quiénes serían los más beneficiados?

La laboralista sostuvo que uno de los grupos que podría encontrar mayores ventajas con las nuevas reglas son los trabajadores con menores ingresos. También destacó especialmente algunos de los beneficios previstos para las mujeres.

“Los grandes beneficiados serán los que menos ganan realmente. Para ellos está construida esa reforma. Por ejemplo, las mujeres que tengan de uno a tres hijos y que queden cobijadas bajo la reforma van a tener disminución de 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado; es decir, les podrán descontar hasta 150 semanas del requisito pensional”, explicó.

La especialista agregó que este beneficio solamente aplicaría a quienes queden bajo las reglas del nuevo sistema y recalcó que una persona no puede escoger únicamente las disposiciones que considere favorables de cada régimen.

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“No puede tomar lo bueno de una y lo bueno de otra. O toma todo lo que implica una ley o toma todo lo que implica la otra”, puntualizó.

¿Cómo saber qué sistema le aplica?

Mendoza también explicó que las semanas acumuladas son determinantes para saber si una persona permanecerá bajo las reglas anteriores, pues la Ley 2381 establece un régimen de transición para las mujeres que cuenten con 750 semanas cotizadas y los hombres con 900 semanas, bajo las condiciones establecidas en la norma.

Más allá de saber qué norma aplica, la abogada recomendó evitar decisiones generales basadas únicamente en lo que haya hecho otra persona, pues cada historia pensional puede arrojar resultados diferentes.

“Impacta dependiendo de los años en los que aportó, dependiendo de las bases de cotización, si estuvo en un régimen privado o en el régimen público. Todo es distinto y no a todo el mundo le conviene salir corriendo de un lado para otro”, afirmó.

Para la experta, uno de los principales problemas está precisamente en que muchas asesorías terminan aplicando una fórmula similar para todos los afiliados, cuando elementos como los ingresos, la edad y los años cotizados pueden modificar significativamente la pensión que finalmente reciban.

Escuche la entrevista completa aquí: