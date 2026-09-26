Trabajadores tendrán que meterse la mano al bolsillo: podrían pagar más por seguridad social

Millones de trabajadores realizan sus respectivos aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Sin embargo, para quienes reciben ingresos por medio de varios contratos de prestación de servicios, una modificación empezará a aplicarse desde el próximo año y podría aumentar el valor destinado a los pagos de este sistema.

El cambio está relacionado con la manera de determinar el ingreso base de cotización (IBC) cuando una persona cuenta con varios contratos durante el mismo mes. Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Buenaventura, afirmó que la reforma pensional no creó una nueva manera de cotizar los ingresos, pues la norma ya existe.

“Cuando una persona tiene uno o varios contratos de prestación de servicios en un mismo mes y se cumplen las condiciones previstas, debe sumar los honorarios devengados y calcular una base mínima de cotización equivalente al 40 % de ese total, sin incluir IVA”, explicó Tejedor.

¿Cómo serán los aportes en 2027?

El impacto puede verse en el caso de un consultor que recibe $10 millones por un contrato, $3 millones por otro y $2 millones por un tercero. En ese caso, sus ingresos llegarían a $15 millones.

Por lo tanto, si solamente cotiza por el contrato más alto, es decir, el de $10 millones, el IBC sería de $4 millones y los aportes de salud y pensión sumarían alrededor de $1,14 millones al mes, sin contar los riesgos laborales.

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Ahora bien, si debe considerar los $15 millones, el IBC ascendería a $6 millones y los aportes a salud podrían rondar los $1,71 millones, lo que representaría una diferencia de $570.000 mensuales.

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El Decreto 514 de 2025 permite que el contratante y el contratista acuerden que la empresa o entidad realice directamente los aportes. En ese caso, tendrá que descontar de los honorarios los valores correspondientes y realizar el pago.

Sin embargo, si no existe ese acuerdo, el contratista continuará encargado de sus aportes. La situación requiere mayor coordinación cuando tiene varios clientes y más de uno decide realizar los descuentos.

¿Cuándo cambiará el cálculo de los aportes?

El momento señalado en la información es abril de 2027, cuando comenzarán a aplicarse las disposiciones de la reforma pensional que pueden incidir en esta materia.

La recomendación de Tejedor es llevar un registro mensual de los honorarios, revisar el IBC reportado en la PILA y verificar los acuerdos de pago con cada contratante para evitar diferencias en los aportes.

