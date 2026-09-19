Alerta para pensionados: este es el tope máximo de la mesada que pagará Colpensiones

La reforma pensional modificará la manera en la que los trabajadores realizan sus aportes y reciben su pensión. Uno de los principales cambios se relaciona con la distribución de las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados.

El nuevo sistema establece que, dentro del pilar contributivo, las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes estarán a cargo de Colpensiones. Cuando el ingreso supere ese límite, la parte restante irá hacia el componente de ahorro individual.

¿Cómo funcionarán las cotizaciones con la reforma pensional?

En este nuevo modelo se contemplan cuatro pilares: solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro voluntario.



En el contributivo, Colpensiones administrará las cotizaciones que correspondan hasta 2,3 salarios mínimos. El excedente, cuando el trabajador tenga un ingreso superior a ese monto, será destinado al componente complementario de ahorro individual, que será administrado por una administradora de fondos de pensiones.

Esto significa que una persona con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos podrá tener aportes distribuidos entre el componente público y el ahorro individual.

Esto le van a descontar en salud y pensión para 2026 si se gana el mínimo. Fotos: Meta AI / AFP / Blu Radio

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¿Cuál es el tope de cotización en Colpensiones?

El límite de 2,3 salarios mínimos corresponde al monto de ingreso sobre el que se realizarán las cotizaciones dentro del componente administrado por Colpensiones. Esto no quiere decir que esa cifra sea el tope de la pensión que recibirá cada persona.

El valor de la mesada dependerá de factores como el ingreso base de liquidación, las semanas cotizadas y las condiciones establecidas por la legislación pensional.

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Por esta razón, un trabajador que gane más de 2,3 salarios mínimos no necesariamente tendrá una pensión limitada a ese monto. Su mesada podrá estar conformada por los recursos correspondientes al componente de prima media y por el ahorro acumulado en el complementario.

¿Cómo se calculará la pensión con aportes públicos y privados?

Para quienes superen el límite establecido, la pensión podrá tener una composición mixta. Una parte corresponderá al componente administrado por Colpensiones y otra estará relacionada con los recursos acumulados en el fondo privado.

El monto final dependerá de la historia laboral, las semanas cotizadas, los ingresos sobre los que se realizaron los aportes y el ahorro acumulado durante la vida laboral. Por eso, el valor de la pensión no se determinará únicamente con base en lo administrado por Colpensiones.

