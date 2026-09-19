Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Paisita Día es uno de los chances de mayor consulta en Antioquia. Cada jornada, los participantes pueden escoger diferentes modalidades de apuesta y posteriormente comparar sus números con el resultado oficial del sorteo.

Resultado del Paisita Día hoy, 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza de lunes a sábado a la 1:00 p. m.. Los domingos y festivos, la jornada se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

Una vez realizado el sorteo, los resultados son publicados mediante los canales autorizados y puntos de venta para que los participantes puedan consultar sus números.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante quiera seleccionar:



4 cifras directo (superpleno): las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): consiste en acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor mínimo para participar en el Paisita Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $25.000.

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Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original y los documentos necesarios para completar la validación.

Entre la documentación básica se encuentra:



Tiquete original, en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalizada la validación correspondiente.

El Paisita Día mantiene su presencia principalmente en Antioquia y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos diarios.