Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Sus diferentes modalidades permiten a los participantes elegir la cantidad de cifras que desean jugar y posteriormente comparar su apuesta con el resultado oficial.

Resultado del Chontico Día hoy, 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras seleccionadas y la forma en que deben coincidir con el resultado:



4 cifras directo (superpleno): las cuatro cifras deben acertarse en el mismo orden.

las cuatro cifras deben acertarse en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar su posición. 3 cifras directo: permite acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

permite acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras deben coincidir, aunque estén en diferente orden.

las últimas tres cifras deben coincidir, aunque estén en diferente orden. 2 cifras (pata): consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada. El monto mínimo para jugar es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original y la documentación requerida. Es importante conservar el comprobante en buenas condiciones para facilitar el proceso de validación.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado, en buen estado y sin tachones o enmendaduras.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez completada la validación correspondiente.

El Chontico Día mantiene una presencia importante en el Valle del Cauca, donde sus resultados son consultados diariamente por los participantes