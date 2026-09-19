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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Consulte aquí el resultado del último sorteo de Dorado Mañana de hoy sábado 19 de septiembre de 2026. Número ganador, últimas cifras, quinta balota y plan de premios de este popular chance en Colombia.

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Dorado Mañana.
Foto: Dorado Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.

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Número ganador del Dorado Mañana hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

Plan de premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:

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  • 4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.
  • 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.

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Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.

Para cobrar el premio es necesario:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.

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