Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances con mayor presencia en la región Caribe. Su sorteo ofrece distintas modalidades de apuesta, con opciones que permiten jugar desde una hasta cuatro cifras.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados se conocen poco después de la realización del sorteo y son difundidos mediante los canales autorizados y puntos de venta.



Esto permite que los participantes puedan consultar rápidamente el número ganador y comprobar la información registrada en sus tiquetes.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

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El Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta para que los participantes puedan elegir la cantidad de cifras que desean jugar:



4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden. 2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor mínimo para participar en el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Cada jugador puede seleccionar la modalidad de su preferencia y establecer el monto de su apuesta dentro de los límites establecidos.

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Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Documentación básica:



Tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere únicamente la documentación básica.

se requiere únicamente la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta correspondiente.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardaraproximadamente ocho días hábiles.

El Caribeña Día mantiene su presencia en la región Caribe y ofrece diferentes modalidades para participar en sus sorteos diarios.