Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances de mayor presencia en la región Caribe. El sorteo cuenta con diferentes modalidades de apuesta y permite elegir números de una a cuatro cifras.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo diariamente a las 2:30 p. m. Después de la extracción, los resultados son publicados a través de los canales autorizados y puntos de venta para que los participantes puedan consultar sus números.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

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El valor mínimo de una apuesta en el Sinuano Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

El participante puede seleccionar la modalidad de su preferencia y definir el valor de la apuesta dentro de estos límites.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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Para reclamar un premio es necesario presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.



Premios inferiores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día mantiene una presencia importante en la región Caribe y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos diarios.