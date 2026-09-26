Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. El sorteo cuenta con diferentes modalidades para realizar apuestas de acuerdo con el número de cifras elegido.

Resultado del Chontico Día hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias alternativas para participar, de acuerdo con la modalidad seleccionada por cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden establecido.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden establecido. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El valor mínimo para jugar el Chontico Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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Cada participante puede elegir la modalidad que prefiera y establecer el valor de la apuesta dentro de los límites correspondientes.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para reclamar un premio, se debe presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, junto con el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

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Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Chontico Día mantiene una presencia importante en el Valle del Cauca y cuenta con distintas modalidades para participar en sus sorteos.