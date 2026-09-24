Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones: Gobierno pidió su renuncia

Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones. El presidente Abelardo De La Espriella pidió su renuncia tras las dificultades que tuvo durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República donde no respondió todos los requerimientos sobre el sistema pensional del país.

La decisión se conoció apenas unos días después de que Montoya asumiera la dirección de Colpensiones y luego de su presentación ante los congresistas, donde reconoció que todavía estaba conociendo el funcionamiento de la entidad. Durante la sesión, incluso solicitó apoyo de una funcionaria para responder algunas de las preguntas, pero desde la mesa directiva le recordaron que, al ser el funcionario citado, era él quien debía entregar las respuestas.

“Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”, dijo Montoya en la comisión.

La situación generó cuestionamientos en la Comisión Séptima, al punto de que los congresistas decidieron aplazar la sesión y plantearon la posibilidad de volver a citar al funcionario para que respondiera posteriormente los interrogantes pendientes. Entre las frases pronunciadas por Montoya durante su intervención estuvieron “me tiraron a los toros”, “estamos en un momento bisagra” y “Colpensiones lo estoy entendiendo”, expresiones que marcaron su paso por el Congreso antes de que se conociera su salida del cargo.



Según el comunicado de la Presidencia de la República, la solicitud de renuncia estuvo relacionada precisamente con las dificultades que tuvo Montoya para responder con precisión asuntos fundamentales sobre el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional. La Casa de Nariño señaló que, aunque reconocía su trayectoria, el Gobierno esperaba que los funcionarios encargados de responsabilidades de esta magnitud contaran con la preparación necesaria para asumir sus funciones.

La salida de Montoya se produce en un momento clave para Colpensiones y para el sistema pensional colombiano, debido a la implementación de los cambios contemplados en la reforma pensional y a los desafíos financieros que enfrenta la entidad.