Organizaciones alertan que reforma de impuestos al tabaco podría aumentar el número de fumadores

Un cambio en los impuestos al tabaco podría terminar generando un efecto contrario al que busca la política de salud pública en Colombia. Así lo advirtieron organizaciones de la sociedad civil y del sector salud, que hicieron un llamado urgente a los congresistas encargados de conciliar el proyecto de ley para que mantengan el texto aprobado por el Senado y no permitan retrocesos en las medidas para desincentivar el consumo de cigarrillos.

El llamado fue realizado por Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, luego de conocer los resultados de una microsimulación académica que comparó los efectos de las propuestas aprobadas por Senado y Cámara de Representantes.

Primer plano de una mano sosteniendo un cigarrillo encendido. Foto: Pexels.

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El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Entre sus principales conclusiones advierte que, si durante la conciliación prevalece el texto de la Cámara, Colombia podría tener 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras más a lo largo de la vida de la población analizada.

En contraste, si se mantiene la propuesta aprobada por el Senado el pasado 4 de noviembre, se podrían evitar 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras.



Otro de los argumentos que ha surgido durante la discusión es el posible aumento del contrabando por cuenta de los impuestos. Sin embargo, Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, aseguró que no existe evidencia en América Latina que demuestre que los incrementos tributarios generen un aumento del comercio ilegal.

Según el comunicado, las estimaciones de comercio ilícito presentadas por la industria tabacalera en la región son entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las mediciones independientes. Además, un estudio realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta estimó que el comercio ilegal representaba el 16,9 % del consumo de cigarrillos en esas cinco ciudades durante 2023.

Fumar cigarrillo es perjudicial para la salud Foto: Unsplash

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Las organizaciones también pusieron sobre la mesa el impacto del consumo de tabaco entre niños y adolescentes. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, cerca de 11 de cada 100 estudiantes entre los 12 y los 18 años habían probado cigarrillos convencionales, mientras que alrededor de 23 de cada 100 habían utilizado cigarrillos electrónicos. En ambos casos, la mitad de quienes los habían probado reportó haber comenzado a los 14 años o antes.

El proyecto de ley deberá superar la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes. Posteriormente, el texto definitivo tendrá que ser aprobado por ambas plenarias antes de pasar a sanción presidencial. Para las organizaciones, esta decisión será determinante para evitar que la reforma termine debilitando las medidas de prevención del tabaquismo en Colombia.