En Medellín han identificado 56 procesos con presuntas irregularidades; hay sancionados

El aumento en el número de interesados en participar en los procesos de contratación pública de Medellín no ha impedido que se presenten situaciones que despiertan sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Distrito.

Aunque durante 2026 se ha registrado un crecimiento cercano al 20% en la cantidad de proponentes frente al año anterior, las alertas por presuntos hechos de corrupción también han marcado el desarrollo de varios contratos.

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Así lo reconoció el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que su administración mantendrá la determinación de poner en conocimiento de los organismos de control cualquier situación que genere dudas sobre la transparencia de la contratación. En los últimos meses se han remitido al menos 56 procesos contractuales para su revisión, mientras que 10 contratistas han recibido sanciones.

"Que yo me dé cuenta de un contratista que le ofrece a un servidor público o de un servidor público que le pida a un contratista, yo mismo lo agarro donde habemos y me lo llevo para la Fiscalía. Así he puesto denuncias", indicó Gutiérrez.



Incluso, el mandatario indicó que uno de los casos involucró a un corregidor y derivó en su destitución, "lo declaré insubsistente al saber lo que estaba haciendo con el tema de irregularidades en temas de tierras en uno de los corregimientos. Declarado insubsistente y proceso para Fiscalía".

No obstante, el alcalde destacó que se mantiene la confianza empresarial y ciudadana en el manejo de recursos públicos y muestra de ello ha sido el incremento en el número de proponentes.

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La capital antioqueña pasó de 2.340 interesados en contratar con el Distrito durante 2025 a 2.957 en lo corrido de 2026, en cerca de 200 procesos, especialmente a partir de herramientas como el Buscador de Oportunidades, una plataforma creada para facilitar el acceso ciudadano a la información sobre estas convocatorias públicas.

Durante este año, la herramienta ha permitido divulgar 1.008 procesos de 26 entidades del Distrito y su Conglomerado, cuyo valor supera los 3.3 billones de pesos.

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Desde su puesta en funcionamiento, en noviembre de 2024, acumula 2.195 procesos publicados de 30 entidades, por más de 5 billones.