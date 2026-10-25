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Contratación pública y la modernización tecnologíca del Estado: 25 de octubre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 25 de oct, 2026

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 25 de octubre de 2026:

    • Contratación pública y modernización del Estado: Invitación y debate sobre el foro orientado a lograr un Estado más ágil, transparente y eficiente en el manejo de recursos públicos
    • Índice de adopción de Inteligencia Artificial en América Latina: Análisis con el exviceministro Sergio Valdés sobre la posición de Colombia en el ranking regional, la falta de talento especializado y el reto de apropiación en las pymes
    • Balance de la Feria Efix de e-commerce: Reporte desde Medellín junto a Juan David Carmona sobre el impacto económico, conferencias y proyección nacional e internacional del evento
    • Agentes de Inteligencia Artificial en las empresas: Entrevista con Juan Pablo Consuegra (Wonderful) sobre cómo los sistemas agénticos autónomos resuelven problemas operativos y mejoran la productividad corporativa
    • IA física, robótica y hogar inteligente: Conversación con Catherine Ospina (LG Electronics) sobre el impacto de la IA en electrodomésticos, la eficiencia energética y el concepto Zero Labor Home

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