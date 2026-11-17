El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que presentará una solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos para que pida en extradición a alias ‘Primo Gay’, el señalado cabecilla de las disidencias de las FARC capturado en Briceño, en el norte del departamento. En Mañanas Blu, el mandatario calificó la operación como “el golpe más importante que haya dado el presidente Abelardo en lo que va de su mandato frente a las estructuras criminales”.

Rendón explicó cómo presentará la petición ante Washington: “Voy a hacer la solicitud formal al gobierno de Estados Unidos destacando con mucho detalle todo su prontuario y todo el daño que hizo en Antioquia, no solamente [a] uniformados del Ejército, la Policía, sino [a] la población civil”.

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El capturado es Néider Yesid Uñates López, detenido el sábado 14 de noviembre en zona rural de Briceño y señalado como uno de los principales cabecillas de la facción de las disidencias de alias ‘Calarcá’, con antecedentes de vínculos con el Clan del Golfo.

Por qué la Gobernación pide la extradición de ‘Primo Gay’

El gobernador vinculó la solicitud con el ataque al helicóptero Black Hawk en el Nordeste antioqueño. Según Rendón, el cabecilla se jactaba de sus crímenes: “Presumía cuando asesinaba, cuando confinaba, cuando desplazaba poblaciones, presumía cuando voló el helicóptero de propiedad del gobierno americano y por cuya razón hemos pedido a este país que lo solicite en extradición”.



El atentado ocurrió el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, en Amalfi, y dejó 13 policías muertos. La aeronave pertenecía a Estados Unidos y no a la Policía colombiana, razón por la cual ese país ofreció una recompensa por información sobre los responsables.

El mandatario también le atribuyó el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda. Sobre ese caso afirmó: “Presumió cuando asesinó al joven Mateo Pérez Rueda, periodista que estaba haciendo un trabajo investigativo”. Pérez Rueda dirigía el medio digital El Confidente, dedicado a cubrir lo que ocurría en municipios como Yarumal, Valdivia y Briceño, y fue retenido y asesinado por las disidencias de ‘Calarcá’ en zona rural de Briceño, hasta donde había viajado, según un amigo cercano, con la intención de entrevistar a ‘Primo Gay’.

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‘Primo Gay’ y la sombra de alias Calarcá

Rendón sostuvo que el capturado actuó durante años con una especie de “licencia para delinquir”. A su juicio, eso se explica porque “perteneció durante buena parte de su vida criminal a la estructura del Frente 36 de alias Calarcá, que no fue tocado nunca por el gobierno de Petro”.

El gobernador recordó que en julio de 2024 alias Calarcá fue detenido por el Ejército en un retén en Barbosa y cuestionó que luego recobrara la libertad junto a varios de sus hombres. Aclaró, sin embargo, que ‘Primo Gay’ no iba en esa caravana: “Siempre se sintió intocable porque estaba bajo la sombrilla de alias Calarcá”.

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Del ELN a las disidencias y al Clan del Golfo

De acuerdo con Rendón, Uñates López, oriundo de Anorí, ingresó al ELN cuando tenía unos 14 años. Después pasó a las disidencias de las FARC y terminó vinculado al Clan del Golfo. Según la información oficial, en julio de 2026 habría sido expulsado del Bloque Magdalena Medio por esos nexos.

Para el gobernador, esos cambios de bando muestran la naturaleza de estas organizaciones: “No tienen en su haber ningún acervo ideológico. Solo van tras la captura de las rentas criminales del narcotráfico, de la minería ilegal, y no tienen ningún reato en cambiar de pelambre cuando las circunstancias así se lo exijan”.

Con ese argumento reiteró su rechazo a los diálogos con grupos armados: “¿Qué tiene uno que negociar con un criminal en una democracia como Colombia, con todas sus imperfecciones?”.

Alias Primo Gay Ejército Nacional

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Los objetivos de alto valor que siguen en la mira en Antioquia

Rendón indicó que ‘Primo Gay’ hacía parte de 19 objetivos de alto valor que la Gobernación entregó al presidente Abelardo de la Espriella. Según dijo, ya han caído dos y quedan 17. Entre los prioritarios mencionó a alias Calarcá y a alias Fiera, del Frente Cuarto de las disidencias. También pidió recategorizar a El Mesa, la estructura de alias Álex el Montañero, para que reciba la ofensiva de las Fuerzas Militares y no solo de la Policía.

Sobre el ritmo de los resultados, el mandatario advirtió: “No se puede pretender que en 3 meses se logre recuperar una situación que duró 4 años en gestarse”.

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Ante el riesgo de represalias en el norte del departamento, Rendón aseguró que la Gobernación respalda a la Fuerza Pública con recursos de la tasa de seguridad. Según sus cifras, con ese mecanismo se han invertido más de medio billón de pesos en elementos que van desde botas y morrales hasta drones y antidrones. La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió que la captura no elimina los riesgos para los habitantes de Briceño y pidió reforzar la protección de la población civil ante posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones o desplazamientos.

Respaldo al tono del presidente De la Espriella

Consultado sobre la confrontación verbal del jefe de Estado con el capturado, Rendón la respaldó: “A mí sí me gusta mucho ver un presidente que no solo tiene la determinación de combatir el crimen, el delito, sino que (…) le dice a esos bandidos lo que muchos colombianos pensamos”. Un juez legalizó la captura de ‘Primo Gay’, pero ordenó investigar lo ocurrido después de su detención, en medio del debate por el careo con el presidente.

Por último, el gobernador pidió que, una vez se surta el proceso judicial, el cabecilla cumpla su pena en una cárcel sin comunicación con el exterior. Recordó que la Gobernación alertó al presidente sobre alias Firu, capturado junto a Calarcá, quien según Rendón mantenía comunicaciones desde prisión y fue trasladado tras ese aviso. “Estos criminales tienen que estar lejos de Antioquia, incomunicados”, concluyó.