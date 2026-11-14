¿Quién es alias ‘Primo Gay’? El prontuario criminal del hombre de confianza de 'Calarcá' capturado

La captura de Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, representa un golpe a las estructuras criminales que delinquen en el norte de Antioquia.

El hombre, señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc, facción de alias ‘Calarcá’, y con antecedentes de vínculos con el Clan del Golfo, fue detenido este sábado 14 de noviembre en medio de un operativo de las autoridades en zona rural del municipio de Briceño.

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La operación se llevó a cabo en la vereda Santa Ana, entre los municipios de Briceño y Yarumal, y estuvo a cargo de la Séptima División del Ejército Nacional, con apoyo del Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Durante el procedimiento también fueron capturadas otras personas y se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

Pero ¿quién es alias ‘Primo Gay’ y por qué era uno de los hombres más buscados de Antioquia?

De acuerdo con el perfil criminal conocido por las autoridades, Néider Yesid Uñates López acumulaba cerca de diez años de trayectoria en organizaciones armadas ilegales. Su historial delictivo se remonta a 2017, cuando habría pertenecido al ELN y participado en la instalación de artefactos explosivos en la vereda Los Trozos, en el municipio de Anorí.



Posteriormente, en 2018, ingresó al frente 36 de las disidencias de las Farc, donde comenzó como explosivista. Desde entonces habría escalado posiciones dentro de la estructura: en 2019 fue cabecilla de escuadra, en 2021 llegó a ser segundo cabecilla de comisión y, entre 2024 y 2025, ocupó el cargo de quinto cabecilla del Bloque Magdalena Medio. Para 2026 ya figuraba como cabecilla principal de la subestructura 5 de esta organización armada.

¿De qué delitos es señalado alias ‘Primo Gay’?

El documento de las autoridades relaciona a Uñates López con diferentes hechos violentos registrados en Antioquia durante los últimos años. Entre ellos se encuentran:



2018: la incineración de maquinaria amarilla perteneciente a la empresa Celsia, en la vereda San Antonio, municipio de San Andrés de Cuerquia.

la incineración de maquinaria amarilla perteneciente a la empresa Celsia, en la vereda San Antonio, municipio de San Andrés de Cuerquia. 2019: una acción armada contra tropas del Ejército en la vereda Las Cruces, en Anorí, donde varios militares resultaron heridos por la activación de un campo minado.

una acción armada contra tropas del Ejército en la vereda Las Cruces, en Anorí, donde varios militares resultaron heridos por la activación de un campo minado. 2020: su presunta participación en la desaparición forzada y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, en zona rural de Campamento.

su presunta participación en la desaparición forzada y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, en zona rural de Campamento. 2022: la presunta instalación de vallas para controlar el ingreso de vehículos en sectores de Campamento y Guadalupe.

la presunta instalación de vallas para controlar el ingreso de vehículos en sectores de Campamento y Guadalupe. 2023: su presunta responsabilidad en el asesinato de cuatro civiles en la vereda Frisolera, en Campamento. También habría coordinado la instalación de explosivos en retroexcavadoras en Anorí, hecho que dejó dos militares muertos y dos heridos.

su presunta responsabilidad en el asesinato de cuatro civiles en la vereda Frisolera, en Campamento. También habría coordinado la instalación de explosivos en retroexcavadoras en Anorí, hecho que dejó dos militares muertos y dos heridos. 2025: su vinculación con el hurto de dos pistolas a vigilantes y la quema de una volqueta mediante artefactos explosivos en San Andrés de Cuerquia. En agosto de ese año también se registró un hostigamiento contra la Fuerza Pública que dejó un soldado muerto y dos heridos.

su vinculación con el hurto de dos pistolas a vigilantes y la quema de una volqueta mediante artefactos explosivos en San Andrés de Cuerquia. En agosto de ese año también se registró un hostigamiento contra la Fuerza Pública que dejó un soldado muerto y dos heridos. 2026: la instalación de explosivos en Anorí, que dejó tres soldados heridos, y el asesinato de dos policías en ese mismo municipio, en febrero.

A este prontuario se suman los señalamientos por su participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido a mediados de 2026 en Briceño, uno de los hechos que puso nuevamente en evidencia la violencia contra quienes ejercen labores informativas en esta zona del departamento.

Mateo Pérez. Suministrada.

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Por su ubicación dentro de las estructuras armadas ilegales y los hechos violentos que se le atribuyen, Uñates López figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados de Antioquia. Por información que permitiera su captura, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 200 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Defensa había anunciado otra de más de 600 millones de pesos.

Su área de influencia comprendía principalmente municipios del norte y nordeste antioqueño, entre ellos Briceño, Yarumal, Anorí, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Amalfi y Guadalupe.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el resultado operacional y destacó el impacto de la captura. A través de sus redes sociales señaló que se trataba de un criminal que había utilizado diferentes alias y causado graves afectaciones desde las estructuras en las que delinquió, tanto en el frente 36 de las Farc como en el Clan del Golfo.

Según la información oficial, en julio de 2026 habría sido expulsado del Bloque Magdalena Medio por sus vínculos con el Clan del Golfo, una situación que evidencia las conexiones entre estas organizaciones criminales en medio de sus disputas y alianzas por el control territorial en Antioquia.