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Supersalud revisa fallas en la atención de Sanidad Militar y el sistema de salud del Magisterio

La entidad busca verificar las quejas de los usuarios, las fallas en la prestación de los servicios y posibles irregularidades en la contratación.

SuperSalud
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Foto: SuperSalud
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud intensificó las acciones de inspección y vigilancia sobre la Dirección General de Sanidad Militar, tras recibir reiteradas quejas de usuarios y alertas de asociaciones y veedurías ciudadanas por posibles fallas en la prestación de los servicios de salud.

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Según informó la entidad, estas actuaciones buscan verificar las condiciones en las que se está atendiendo a los afiliados, revisar los procesos de contratación e identificar posibles irregularidades que puedan comprometer el acceso a los servicios y los derechos de los usuarios.

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De manera paralela, el organismo de control mantiene el seguimiento al modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que atiende a más de 840.000 docentes y sus beneficiarios.

En este caso, la Supersalud revisa las deficiencias identificadas en la prestación de los servicios, así como las decisiones relacionadas con el modelo de atención y los procesos de contratación, en el marco de la medida cautelar que actualmente se encuentra vigente.

La entidad busca establecer si se están cumpliendo las obligaciones y si los maestros y sus familias están recibiendo los servicios médicos que necesitan.

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Adicionalmente, la superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Educación para analizar el proceso de transición del modelo de salud del Magisterio y revisar el acompañamiento que brindará el organismo de vigilancia durante este proceso.

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