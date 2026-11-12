Supersalud revisa fallas en la atención de Sanidad Militar y el sistema de salud del Magisterio

La Superintendencia Nacional de Salud intensificó las acciones de inspección y vigilancia sobre la Dirección General de Sanidad Militar, tras recibir reiteradas quejas de usuarios y alertas de asociaciones y veedurías ciudadanas por posibles fallas en la prestación de los servicios de salud.

Según informó la entidad, estas actuaciones buscan verificar las condiciones en las que se está atendiendo a los afiliados, revisar los procesos de contratación e identificar posibles irregularidades que puedan comprometer el acceso a los servicios y los derechos de los usuarios.

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De manera paralela, el organismo de control mantiene el seguimiento al modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que atiende a más de 840.000 docentes y sus beneficiarios.

En este caso, la Supersalud revisa las deficiencias identificadas en la prestación de los servicios, así como las decisiones relacionadas con el modelo de atención y los procesos de contratación, en el marco de la medida cautelar que actualmente se encuentra vigente.



La entidad busca establecer si se están cumpliendo las obligaciones y si los maestros y sus familias están recibiendo los servicios médicos que necesitan.

Adicionalmente, la superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Educación para analizar el proceso de transición del modelo de salud del Magisterio y revisar el acompañamiento que brindará el organismo de vigilancia durante este proceso.