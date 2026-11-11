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Blu Radio  / Salud  / Demoras en entrega de medicamentos de Sanitas: el plan de Colsubsidio para acabar las filas

Demoras en entrega de medicamentos de Sanitas: el plan de Colsubsidio para acabar las filas

La caja de compensación atribuyó la congestión a una demanda acumulada que supera en un 26 % las proyecciones diarias. Se habilitaron cajas rápidas y apertura desde las 6:00 a. m. tras exigencias de la Secretaría de Salud.

Medicamentos de EPS Sanitas en Droguerías Colsubsidio
Medicamentos de EPS Sanitas en Droguerías Colsubsidio
Fotos: @colsubsidiodrog y @sanitas_eps
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Colsubsidio se pronunció frente a las largas filas y los retrasos registrados en la dispensación de medicamentos para los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá. De acuerdo con un comunicado, las congestiones responden a una demanda acumulada previa al inicio de su operación el pasado 1 de noviembre, la cual ha incrementado en un 26 % el volumen diario de solicitudes frente a las proyecciones iniciales de 44.600 fármacos por jornada.

¿Qué medidas implementó Colsubsidio para agilizar la entrega de medicamentos?

Según informó la entidad en su reporte operativo, desde julio se preparaban para asumir esta operación bajo un escenario de demanda regular sin represamientos. Sin embargo, evidenciaron que en varios puntos de dispensación la jornada inicia con más de 100 personas esperando la apertura de las puertas, por lo que activaron un plan de choque con las siguientes acciones:

  • Ampliación de horarios: apertura de puertas a partir de las 6:00 a. m. en sedes seleccionadas para evacuar la fila matutina.
  • Cajas rápidas: habilitación de ventanillas exclusivas para usuarios que reclamen fórmulas de máximo dos medicamentos.
  • Refuerzo de personal: vinculación de trabajadores adicionales para fortalecer los equipos de atención en sala.
  • Ajustes logísticos: modificaciones permanentes en los tiempos de procesamiento interno y despacho en coordinación con EPS Sanitas.
Droguería Colsubsidio en Bogotá
Droguería Colsubsidio en Bogotá
Foto: Google Maps

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De acuerdo con el balance entregado por el gestor farmacéutico con corte a la fecha, se han entregado 274.253 medicamentos correspondientes a 145.292 fórmulas dispensadas, alcanzando un 88 % de efectividad y completando 4.895 entregas a domicilio.

¿Por qué intervino la Secretaría de Salud de Bogotá en los puntos de atención?

El pronunciamiento de Colsubsidio se produce luego de que la Secretaría Distrital de Salud exigiera soluciones inmediatas tras realizar visitas de inspección, vigilancia y control en dos establecimientos farmacéuticos de la red en la capital.

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Durante los operativos distritales, los funcionarios constataron tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos, distribuidas en cuatro horas en las escaleras y dos horas en sala, así como demoras promedio de tres horas en la segunda sede inspeccionada. La autoridad sanitaria advirtió además que no estaban operando todas las ventanillas disponibles, alertando sobre el riesgo físico para adultos mayores, mujeres gestantes y pacientes con movilidad reducida.

Ante los requerimientos del Distrito, EPS Sanitas informó que exigió a Colsubsidio una auditoría al sistema de digiturnos y un Plan de Mejoramiento Institucional. Adicionalmente, la aseguradora activó una ruta de despacho domiciliario en un plazo máximo de 48 horas para adultos mayores y priorizó la atención de pacientes crónicos, oncológicos, psiquiátricos, insulinodependientes, trasplantados y con diagnóstico de VIH.

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