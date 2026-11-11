Cáncer en niños: estas señales de alerta podrían confundirse con enfermedades comunes

Un dolor de cabeza que se repite durante varios días, moretones que aparecen sin explicación o un cansancio que impide jugar como de costumbre pueden parecer situaciones aisladas durante la infancia. Sin embargo, cuando estos cambios persisten, se presentan de manera recurrente o no mejoran con los tratamientos habituales, es importante investigar qué está ocurriendo con la salud del menor.

Esta es una de las principales advertencias de los especialistas frente al cáncer infantil, una enfermedad cuyas primeras manifestaciones pueden confundirse con infecciones virales y otras condiciones frecuentes en los niños. Esta similitud representa un desafío para el diagnóstico, pues algunas señales pueden pasar inadvertidas mientras las familias esperan que desaparezcan por sí solas.

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Desde Oncólogos del Occidente S.A.S., institución perteneciente a Zentria, hicieron un llamado a los padres, cuidadores y profesionales de la salud para no normalizar los síntomas persistentes y consultar cuando se identifiquen alteraciones que no tengan una explicación clara.

Viviana Villa Rojas, especialista en Oncología Pediátrica de esta institución, explicó que el cáncer en menores no siempre está relacionado con antecedentes familiares. De hecho, la mayoría de los casos son esporádicos, por lo que asumir que un niño no está en riesgo porque no existen antecedentes de la enfermedad puede generar una falsa sensación de tranquilidad.



Sistema de salud. Foto: Freepik

La especialista destacó que reconocer la enfermedad en sus primeras etapas puede cambiar considerablemente el panorama para los pacientes. Según indicó, la detección temprana permite alcanzar tasas de supervivencia superiores al 80 %, incrementar las posibilidades de curación y reducir el riesgo de recaídas mediante tratamientos menos invasivos.

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¿Qué síntomas podrían ser señales de cáncer infantil?

Una de las recomendaciones de los oncólogos es observar si el niño presenta modificaciones en su estado general que se mantienen con el paso de los días. No se trata de alarmarse ante cualquier molestia, sino de identificar cuándo una manifestación deja de ser ocasional y comienza a afectar su vida cotidiana.

Entre los síntomas que requieren valoración médica se encuentran:



Fiebre prolongada: episodios que se mantienen durante varios días sin una causa identificable.

episodios que se mantienen durante varios días sin una causa identificable. Cansancio extremo: agotamiento persistente que limita las actividades habituales del menor.

agotamiento persistente que limita las actividades habituales del menor. Palidez: cambios notorios en la coloración de la piel.

cambios notorios en la coloración de la piel. Pérdida de peso inexplicable: disminución del peso corporal sin modificaciones intencionales en la alimentación.

disminución del peso corporal sin modificaciones intencionales en la alimentación. Bultos o masas: aparición de protuberancias en el cuerpo, especialmente en la zona abdominal.

aparición de protuberancias en el cuerpo, especialmente en la zona abdominal. Dolores óseos o articulares: molestias recurrentes que interfieren con las actividades cotidianas o despiertan al niño durante la noche.

Los especialistas advierten que la presencia de alguno de estos síntomas no significa necesariamente que el menor tenga cáncer. Sin embargo, cuando se repiten o no responden a los tratamientos indicados, es necesario profundizar en su origen.

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Señales que requieren acudir a urgencias

Hay situaciones en las que los cambios físicos requieren atención inmediata y no deben esperar una consulta médica programada. Algunas de ellas están relacionadas con alteraciones neurológicas que pueden pasar inadvertidas si se interpretan como molestias habituales de la infancia.

Entre las manifestaciones que necesitan una evaluación urgente están:



Dolores de cabeza intensos: especialmente cuando despiertan al niño durante la noche o la madrugada y están acompañados de vómitos en proyectil.

especialmente cuando despiertan al niño durante la noche o la madrugada y están acompañados de vómitos en proyectil. Problemas de equilibrio: pérdida de estabilidad, tropiezos frecuentes o dificultades para caminar.

pérdida de estabilidad, tropiezos frecuentes o dificultades para caminar. Alteraciones visuales: aparición repentina de un reflejo blanco en la pupila o pérdida súbita de la visión.

aparición repentina de un reflejo blanco en la pupila o pérdida súbita de la visión. Sangrados espontáneos: hemorragias en la nariz o las encías que aparecen sin explicación y son difíciles de controlar.

hemorragias en la nariz o las encías que aparecen sin explicación y son difíciles de controlar. Cambios en la piel: aparición repentina de múltiples puntos rojos, conocidos como petequias, o moretones sin causa identificable.

aparición repentina de múltiples puntos rojos, conocidos como petequias, o moretones sin causa identificable. Dificultad respiratoria severa: problemas importantes para respirar.

problemas importantes para respirar. Masas en el cuello y fiebre alta: especialmente cuando la fiebre no cede.

Estas manifestaciones no permiten establecer por sí solas un diagnóstico de cáncer, pero sí representan motivos para buscar atención médica sin demora.

¿Qué deben hacer los padres y los médicos ante una sospecha?

La identificación de estas manifestaciones no es responsabilidad exclusiva de las familias. Los pediatras y médicos generales también tienen un papel determinante para evitar que los síntomas sean atribuidos automáticamente a enfermedades comunes.

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De acuerdo con las recomendaciones de los especialistas, los profesionales de primer contacto deben escuchar las inquietudes de los cuidadores, evaluar la evolución de las molestias y considerar otras posibilidades diagnósticas cuando el menor no presenta mejoría.

En Colombia existe una Ruta de Cáncer Infantil que permite dar prioridad a la atención de los menores cuando existe sospecha de esta enfermedad. Esto significa que el proceso de remisión no debe retrasarse mientras se esperan todos los resultados de exámenes paraclínicos.

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El acompañamiento emocional también es importante durante este proceso, tanto para los niños como para sus familias, pues una sospecha diagnóstica puede generar temor e incertidumbre.

Antecedentes familiares y hábitos saludables: ¿qué importancia tienen?

Aunque el cáncer pediátrico rara vez puede prevenirse, los especialistas recomiendan promover desde la infancia condiciones que favorezcan la salud a largo plazo. Mantener una alimentación equilibrada y evitar la exposición al humo del tabaco son algunas de las medidas que contribuyen al bienestar y ayudan a reducir factores de riesgo relacionados con enfermedades que pueden aparecer en la edad adulta.

De igual manera, conocer las enfermedades que han afectado a otros integrantes de la familia puede proporcionar información útil durante las consultas médicas. Algunos antecedentes permiten identificar posibles síndromes hereditarios que aumentan la predisposición a determinados tumores, entre ellos los de colon y mama.

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Esta información puede ayudar a establecer seguimientos específicos y determinar si es necesario modificar la edad habitual para comenzar ciertos exámenes de detección.

Finalmente, Viviana Villa Rojas insistió en que los cuidadores deben prestar atención a las señales que manifiestan los niños y evitar esperar demasiado tiempo cuando algo no parece estar bien. Consultar oportunamente ante cambios persistentes puede representar una diferencia importante en el diagnóstico, el tratamiento y las posibilidades de recuperación.