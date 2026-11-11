El peligro de automedicarse; la alerta de la OMS para los próximos años

La automedicación y el uso inadecuado de antibióticos están entre los factores que pueden acelerar una de las amenazas más preocupantes para la salud pública mundial: la resistencia a los antimicrobianos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este fenómeno continúa creciendo y podría tener consecuencias graves durante las próximas décadas.

Según un informe publicado en 2025, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas mediante pruebas de laboratorio en el mundo durante 2023 presentó resistencia a los antibióticos, lo que significa que estos medicamentos dejaron de ser eficaces para combatir determinadas bacterias.

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Un estudio de la Universidad de Oxford y del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, publicado en la revista científica The Lancet en 2024, estima que entre 2025 y 2050 podrían producirse 39,1 millones de muertes directamente atribuibles a la resistencia bacteriana en el mundo. Para América Latina y el Caribe, las estimaciones difundidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos apuntan a cerca de 650.000 muertes relacionadas con esta amenaza por año para 2050.



¿Por qué los antibióticos pierden su eficacia?

La resistencia no se desarrolla en las personas, sino en las bacterias, que pueden sufrir mutaciones o adquirir mecanismos para sobrevivir a los medicamentos. El consumo de antibióticos sin fórmula médica, la interrupción de los tratamientos o su utilización para combatir enfermedades causadas por virus, como la gripa, favorecen la propagación de microorganismos resistentes. Cuando esto ocurre, infecciones que anteriormente podían tratarse con medicamentos habituales pueden prolongarse, agravarse y requerir hospitalización, cuidados intensivos o tratamientos más complejos. Incluso procedimientos médicos como las cirugías pueden enfrentar mayores riesgos cuando no es posible prevenir o controlar adecuadamente las infecciones.

“Cuando un tratamiento deja de funcionar, las consecuencias se sienten en la vida de las personas: más días de enfermedad, preocupación para las familias y una atención más compleja”, recalcó Ingrid Olivares, gerente clínica de Essity.



Así las cosas, consultar oportunamente, evitar la automedicación y cumplir los tratamientos formulados son medidas fundamentales para reducir complicaciones y contribuir a frenar la resistencia a los antibióticos.