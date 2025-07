Gastroenteritis y automedicación: alarmas encendidas por expertos en Bucaramanga

La gastroenteritis es una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de consulta médica en el país, sin embargo pocos se preocupan por ir al médico ante los síntomas y prefieren tratarla en casa así lo revelaron expertos médicos en el VI Curso de Actualización en Gastroenterología del Oriente, realizado en el hotel Holiday Inn de Bucaramanga .

El evento, que reunió a médicos líderes en salud digestiva, fue escenario de actualización académica sobre enfermedades gastrointestinales que están en aumento, como la obesidad, el cáncer digestivo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la inflamación intestinal crónica, todas con alta incidencia en la población colombiana.

La doctora Albis Cecilia Hani de Ardila, referente nacional en el campo de la gastroenterología, advirtió sobre la automedicación como una práctica frecuente que puede agravar afecciones digestivas “lo importante es no automedicarnos, y recordar que con solo los síntomas no podemos decir si tenemos o no una enfermedad, siempre es necesario exámenes especializados”.

En su intervención, la doctora explicó que actualmente Colombia cuenta con herramientas diagnósticas precisas y tratamientos avanzados, incluyendo medicamentos de nueva generación para enfermedades como el reflujo, que pueden prevenir complicaciones más graves si son manejadas a tiempo.

Según los expertos, casos comunes de gastroenteritis pueden derivar en cuadros severos de deshidratación, daño intestinal e, incluso, fallas orgánicas si no se atienden adecuadamente. Por eso, hicieron un llamado a la ciudadanía a consultar con profesionales y evitar prácticas como el consumo excesivo de medicamentos como omeprazol o pantoprazol sin control médico.

El simposio también fue una oportunidad para discutir el papel de la microbiota intestinal en la salud general, la nutrición como herramienta terapéutica y los avances en endoscopia como métodos menos invasivos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas.