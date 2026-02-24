En vivo
Cuatro de cada diez niños con cáncer han tenido problemas para acceder a medicamentos: OICI

Cuatro de cada diez niños con cáncer han tenido problemas para acceder a medicamentos: OICI

Una encuesta a 244 padres revela que el 39 % de los niños con cáncer ha enfrentado barreras para recibir medicamentos. El Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil advierte que las demoras ponen en riesgo la supervivencia.

