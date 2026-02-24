Cuatro de cada diez niños con cáncer han tenido problemas para acceder a medicamentos: OICI

El 39 % de los niños con cáncer en Colombia ha tenido dificultades para acceder a sus medicamentos. El dato surge de una encuesta aplicada el año pasado a 244 padres por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil y encendió las alertas sobre el impacto de la crisis del sistema de salud en esta población.

En entrevista con Blu Radio, Yolima Méndez, integrante del comité directivo del Observatorio, explicó que el acceso a medicamentos es la principal barrera reportada por las familias. “Nos llamó la atención que el principal problema, al igual que en otras patologías, está siendo el acceso a medicamentos”, señaló.

Además del suministro de fármacos, los encuestados reportaron demoras en citas con especialistas y en autorizaciones. Sin embargo, el retraso en la entrega de medicamentos como mercaptopurina y metotrexato, usados en tratamientos ambulatorios y de mantenimiento, concentra la mayor preocupación, pues son claves para sostener la respuesta alcanzada en fases previas de la quimioterapia.

Méndez recordó que el cáncer infantil es considerado una urgencia médica por su rápida progresión. Las demoras, afirmó, exponen a los menores a recaídas y aumentan el riesgo de mortalidad. “Los niños con cáncer tienen altas probabilidades de sobrevivir siempre que puedan recibir de manera oportuna, integral e integrada su tratamiento”, indicó.



Según el Observatorio, ya se han conocido casos de recaídas asociadas a interrupciones en tratamientos. En enfermedades como la leucemia aguda, la más frecuente en la población pediátrica, la primera línea terapéutica es determinante. Cuando el menor recae, los procedimientos son más complejos, más costosos y con menores probabilidades de éxito.

El estudio también evidenció un aumento en el gasto de bolsillo. El 29 % de las familias reportó mayores costos en el último año, con un promedio superior a 700.000 pesos y casos que alcanzan hasta cinco millones de pesos. Más del 70 % de los hogares encuestados pertenece a estratos 1 y 2.

De acuerdo con Méndez, aunque en años anteriores se percibía una mayor protección para los niños, el deterioro se ha hecho más evidente en el último año. Por ello, hicieron un llamado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que vigilen la garantía del derecho a la salud y la vida de los menores.

El Observatorio también advirtió sobre un listado de 56 fármacos que no cuentan con indicación del Invima para uso pediátrico. De estos, 24 figuran en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud para cáncer infantil. Aunque han sido utilizados durante décadas y cuentan con respaldo científico y de asociaciones médicas, padres de familia han tenido que acudir a acciones de tutela para acceder a ellos.

El organismo prevé que, de mantenerse las barreras, en uno o dos años podrían verse más recaídas y un aumento en la mortalidad, lo que representaría un retroceso en los avances logrados en supervivencia infantil frente al cáncer.