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Maestros no aguantan más al Fomag: harán plantón en protesta por la no atención en salud en Medellín

Siguen las preocupaciones para el magisterio en el departamento tras el final del contrato con la Fiduprevisora.

FOMAG en Medellín.jpg
Blu Radio
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Las dificultades que persisten en la prestación de los servicios médicos para los docentes y sus familias vuelven a motivar una jornada de movilización en la capital antioqueña.

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Una decena de organizaciones sindicales del magisterio y colectivos defensores del derecho a la salud convocaron a un cese de actividades durante 24 horas este 11 de noviembre para reclamar soluciones a los problemas que, según denuncian, continúan afectando la atención de esta población.

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Entre las principales inconformidades se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos, las dificultades para obtener autorizaciones de procedimientos y los retrasos en la asignación de instituciones y profesionales encargados de prestar los servicios médicos.

La convocatoria contempla una concentración a las 9:00 de la mañana en la Nueva Villa de Aburrá, en el occidente de Medellín. Desde ese punto, los participantes tienen previsto desplazarse hasta las instalaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ubicadas sobre la avenida 33, donde realizarán un plantón para exponer sus reclamaciones.

Uno de los asuntos que mantiene la preocupación entre los docentes está relacionado con la transición del modelo de atención, luego de que no se renovara el contrato entre el FOMAG y la Fiduprevisora. En medio de este proceso, varios convenios necesarios para que las instituciones prestadoras de salud puedan ejecutar procedimientos continúan sin estar vigentes, lo que representa dificultades para garantizar la continuidad de algunos tratamientos.

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“En el momento no existen contratos, siguen actas precontractuales o negociaciones pendientes, entonces esto ha llevado a que se continúe con el cierre de muchas atenciones en hospitales de municipios que todavía tienen el servicio cerrado y otros prestadores que se niegan a continuar con esta atención de no de no haber un contrato y un pago oportuno”, así lo indicó Lida Morales, presidenta de Adida.

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La inconformidad se mantiene pese a los compromisos adquiridos recientemente por representantes del Fomag durante una reunión en Bogotá con líderes regionales.

En ese encuentro, durante la primera semana de noviembre, se planteó acelerar la entrega de medicamentos y las autorizaciones de procedimientos, especialmente para pacientes prioritarios, entre ellos quienes reciben tratamientos oncológicos.

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