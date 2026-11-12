Violencia política en el Magdalena Medio: denuncian atentado contra César Vacca, precandidato a la alcaldía del municipio de Yondó. Hombres armados dispararon contra él y su pareja, quienes lograron salir ilesos por el blindaje del vehículo en el que se movilizaban.

La seguridad de quienes aspiran a participar en las elecciones regionales de 2027 comienza a generar preocupación en Antioquia, luego del ataque armado contra César Vacca, precandidato a la Alcaldía de Yondó, en el Magdalena Medio.

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El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. El dirigente fue blanco de un intento de atentado cuando llegaba a su finca en compañía de su esposa y fue abordado por tres hombres encapuchados que les dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la información conocida, la rápida reacción de Vacca le permitió ponerse a salvo y salir ileso, en parte gracias al blindaje de la camioneta en la que se movilizaba.



La gravedad de lo ocurrido trascendió el ámbito local después de que el senador de Cambio Radical Didier Lobo denunciara públicamente la emboscada en el Congreso de la República y señalara que la situación obligó al precandidato a abandonar el territorio.

“Le hicieron una emboscada nocturna, tres encapuchados armados le cerraron el paso. Siete disparos directo a quemarropa contra él y su esposa. Se salvaron exclusivamente por su rápida reacción y por tener un vehículo blindado”, dijo.

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Este caso se suma a las amenazas de muerte que semanas atrás denunció el alcalde de Yondó, Yerson Ariza, quien aseguró que tanto él como su familia habían sido objeto de intimidaciones.

Según lo reportado, las amenazas surgieron después de que un familiar de la víctima lo responsabilizaran por la muerte de Félix Estrada, reconocido líder social de la subregión, asesinado a comienzos de octubre en un establecimiento comercial del municipio.