Gobierno pidió a Medellín cronograma para pagar $ 660.000 millones adeudados al metro de la 80

Tras incumplimientos de la Nación en los últimos meses por más de 660.000 millones de pesos para financiar el metro de la 80, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que el Gobierno nacional pidió un nuevo cronograma para el desembolso de recursos. La solicitud se da en medio de la compleja situación fiscal que atraviesa el país.

La búsqueda de un nuevo calendario que permita concretar los desembolsos del Gobierno Nacional para la construcción del metro de la 80 es una de las principales tareas que afronta este proyecto clave para la movilidad de Medellín.

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La preocupación está relacionada con los aproximadamente 668.000 millones de pesos que aún están pendientes por recibir de parte de la Nación en materia de cofinanciación de la obra. De ese monto, cerca de 86.000 millones corresponden a obligaciones de la vigencia de 2025, mientras que otros 582.000 millones están asociados a los compromisos de 2026.

Por esta razón, el alcalde Federico Gutiérrez, reveló que el nuevo Gobierno nacional solicitó establecer un cronograma actualizado para el giro de los recursos que tiene comprometidos, en medio de las dificultades fiscales que atraviesa el país.



“Ellos mismos lo han dicho, claro, a Medellín hay que cumplirle. Lo que nos han pedido es que hagamos una reprogramación del tema de los aportes de acuerdo a la capacidad que tiene la nación después de que dejaron el gobierno anterior nacional dejó el país quebrado. Entonces claro, ¿en qué estamos? En lograr ese nuevo cronograma”, aseguró.

Las gestiones se producen mientras el Gobierno Nacional enfrenta restricciones presupuestales y avanza la discusión en el Congreso de la denominada ley de rescate, un contexto que aumenta la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para atender sus obligaciones.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario local, el proyecto presenta un avance general del 55%, aunque la ejecución de las obras civiles se ubica en el 9%.

Pese a este panorama, la Alcaldía aseguró que los trabajos siguen con los recursos propios comprometidos mediante vigencias futuras y que, si las circunstancias lo requieren, podría acudir a nuevos créditos con entidades de la banca nacional, respaldados en las obligaciones pendientes de la Nación.