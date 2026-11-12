Capturaron a 2 hombres tras homicidio en comuna San Javier de Medellín: les incautaron pistola Glock

Dos hombres fueron capturados y un arma de fuego fue incautada por la Policía Nacional tras un hecho violento registrado en la comuna 13, San Javier, en el occidente de Medellín. El operativo se desplegó de manera inmediata luego del ataque con arma de fuego al interior de un establecimiento comercial, donde un ciudadano perdió la vida.

La víctima fue identificada por las autoridades como Sergio Álvarez Jiménez, de 28 años. Según la información preliminar, un hombre ingresó al local y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima sin mediar palabra, para posteriormente darse a la fuga.

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Tras la alerta emitida, las patrullas de vigilancia activaron labores de búsqueda y control en el sector, logrando la ubicación y captura de dos hombres. En el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola marca Glock, un proveedor, 11 cartuchos y una motocicleta.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Teniente Coronel Andrés Molina, comandante Distrito de Policía Nro. 4 Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“De acuerdo con las primeras indagaciones, un hombre ingresó al establecimiento y sin mediar palabra disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, causándole la muerte para posteriormente huir del lugar. Gracias al despliegue de nuestras patrullas y a las actividades de búsqueda y control fueron capturados dos hombres, a quienes se les incautó una pistola Glock, un proveedor y 11 cartuchos, así como una motocicleta”; aseguró.

Las autoridades judiciales y la Policía de Vigilancia continúan adelantando la recolección de pruebas para determinar los móviles del crimen y la presunta participación de los capturados en el homicidio. Asimismo, reiteraron a la comunidad aportar información sobre el caso a través de la línea de emergencia 123.