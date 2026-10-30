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Blu Radio  / Economía  / Por múltiples fallas, deudas y quejas, Gobierno no renueva contrato del Fomag con Fiduprevisora

Por múltiples fallas, deudas y quejas, Gobierno no renueva contrato del Fomag con Fiduprevisora

Dicha fiducia se venía usando hace más de 30 años pero ante los hallazgos de irregularidades el ministerio de Educación es un proceso de transmisión para implementar otras medidas.

Logo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Logo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de oct, 2026

El Gobierno anunció que no prorrogará el Contrato de Fiducia con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, con Fiduprevisora S.A., cuya vigencia finaliza este 31 de octubre. La medida, respaldada por los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, pone fin a 36 años de administración continua de los recursos del Fondo por parte de dicha entidad.

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Según informó la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, la decisión se da por múltiples hallazgos en términos técnicos, un patrimonio negativo acumulado de $3,2 billones y más de 109.000 quejas registradas desde 2024, principalmente por problemas de acceso a citas médicas, tratamientos y entrega oportuna de medicamentos.

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A partir del próximo 1 de noviembre de 2026, comenzará un periodo de transición formal con una duración inicial de un año, el cual podrá ser prorrogado por un año adicional. Durante este tiempo, el Ministerio de Educación y el Consejo Directivo del Fondo buscarán reorganizar la estructura operativa y administrativa para corregir las deficiencias heredadas.

Fiduprevisora.
Fachada Fiduprevisora. Foto redes sociales @Fiduprevisora

"La no prórroga del contrato no significa, en ningún caso, la afectación de los servicios de salud. Nos comprometemos, con todos los colombianos, con los maestros y sus familias, a asegurarles que en el proceso de transición que se inicia desde el 10 de noviembre, tendrán garantizados sus derechos a la vida y a la salud, así como las pensiones y las cesantías", aseguró la ministra.

Como parte del plan de acción para la nueva etapa, la cartera educativa estructurará los pliegos para convocar a una licitación pública transparente y paralelamente, el Ministerio de Educación solicitó de manera expresa la realización de una auditoría forense para esclarecer el manejo y la ejecución de los recursos públicos administrados durante las más de tres décadas de vigencia del contrato con Fiduprevisora.

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Asimismo, se requirió el acompañamiento preventivo de la Procuraduría para que haga presencia en las mesas técnicas y supervise tanto la liquidación del contrato saliente como el desarrollo del empalme. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud realizará una vigilancia especial sobre la red de IPS prestadoras

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