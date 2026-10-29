Hospital Horacio Muñoz de Sopetrán suspendió atención a docentes por millonarias deudas del Fomag

La situación con el Fomag no ha mejorado en el departamento de Antioquia y ahora los inconvenientes no se ven únicamente en la sede de Medellín, sino que desde el Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán dejaron de atender al magisterio y sus beneficiarios por falta de pagos.

Según la información conocida desde el Occidente antioqueño, hace varias semanas se había reportado una deuda de 360 millones de pesos que, a pesar de las solicitudes, no fue pagada por lo que el centro asistencial se vio en la obligación de suspender el servicio de consulta externa.

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La gerente del Hospital Horacio Muñoz Suescún, Paula Ángel, aseguró que el Fomag no ha demostrado su intención de pagar y. por ello, las finanzas de la institución se han visto afectadas.

"El contrato con el Fomag venció el 31 de julio del 2025. Sin embargo, desde esa fecha, Nuestra institución se ha mantenido y garantizado la atención de los usuarios afiliados. A la fecha, el Fomag tenía una duda con el hospital de 360 millones de pesos aproximadamente, sin que se haya realizado abonos necesarios a esta cartera", indicó.



Hay que mencionar que hace apenas unos días, el Ministerio de Educación hizo una visita en la sede de Fomag de Medellín, en donde logró evidenciar las barreras que tienen los maestros y sus beneficiarios en la atención en salud, mismas que ponen en riesgo algunos tratamientos médicos vitales para ciertos pacientes.

De momento, desde el municipio de Sopetrán se le ha insistido al Fomag en que desembolse los 360 millones de pesos para que el centro asistencial pueda atender al magisterio y esta población no se vea afectada por la falta de pagos.