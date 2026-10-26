MinEducación halló trabas para acceder a servicios médicos en sede del FOMAG en Medellín

Las dificultades que enfrentan los docentes y sus familias para recibir atención médica volvieron a quedar en evidencia durante una visita de la ministra de Educación, Ilva Hoyos, a las instalaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, en Medellín.

La jornada permitió conocer de primera mano las dificultades de los usuarios para acceder a la atención, así como la congestión del sistema por las acciones de tutela y los pagos atrasados a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

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Durante la visita, la ministra de Educación pudo constatar las problemáticas que afectan el funcionamiento del sistema y la necesidad de avanzar en soluciones que permitan garantizar los derechos de los maestros, sus beneficiarios y sus familias.

"Como una de las grandes prioridades de su gobierno y asegurando que va a atender los compromisos legales y la prestación de los servicios que corresponden. Salvo de las dificultades que hay y por eso me ha dado a mí las instrucciones de una de las prioridades del ministerio tiene que ser encontrar un camino", aseguró la funcionaria.



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La situación genera preocupación entre los afiliados al régimen de salud del magisterio, quienes dependen de esta red para acceder a consultas, tratamientos, procedimientos y otros servicios médicos como es el caso de la docente Beatriz Patiño que lucha hace varios meses contra un cáncer.

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Blu Radio habló con la profesora, quien indicó que las demoras en los tratamientos están jugando en su contra, debido a la gravedad de la enfermedad que sufre y el estrés que aumenta con el paso de los días ante las pocas respuestas que recibe.

"Ya no tengo el tiempo de vida para seguir esperando. En la última conversación con el hematólogo, me dice, de tres personas que tienen tu linfoma, dos fallecen. Eso hizo que, pues, obviamente, mi nivel de estrés aumentara, y a mayor nivel de estrés, mayor intensidad del dolor", manifestó Patiñó.

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Por ahora, uno de los aspectos que genera mayor inquietud es el volumen de tutelas relacionadas con la prestación de los servicios, lo que refleja las dificultades que encuentran algunos usuarios para obtener respuestas oportunas a sus necesidades de salud.

A este panorama se suman las obligaciones económicas pendientes con los prestadores, una situación que puede afectar la disponibilidad de servicios, por lo que se buscan alternativas frente a las dificultades del modelo de atención del magisterio.