Joven con cáncer de pulmón en Medellín pide ayuda al presidente para lograr atención especializada

Un joven diagnosticado con cáncer de pulmón, que permanece internado en el Hospital Alma Máter, publicó un video en redes sociales solicitando la intervención directa del presidente Abelardo De La Espriella. En el mensaje, que rápidamente se hizo viral, el paciente pide ayuda urgente para ser remitido a una unidad oncológica especializada, argumentando que en la clínica actual le manifestaron que no disponen de alternativas para salvar su vida.

En su video dirigido a la ciudadanía y a las autoridades, el joven explica que aún tiene mucho por vivir y que su intención es continuar luchando por su salud.

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Puntualmente, solicita la gestión para ser recibido en instituciones como la Clínica Vida o la Clínica Las Américas, donde se cuenta con personal, equipos y unidades especializadas para el manejo de pacientes oncológicos de alta complejidad.

"Aquí me han desahuciado. Dicen que no pueden hacer nada más por mí. Y yo necesito una clínica oncológica donde me puedan ayudar. Yo estoy muy joven, yo quiero vivir. Yo necesito un traslado, señor presidente, para que usted me ayude, para que usted me ayude para salvar mi vida", asegura en el video el paciente.



Frente a este caso, desde el Hospital Alma Máter informaron que el paciente ya se encuentra en la plataforma oficial de remisión y que la solicitud de traslado a una red de mayor complejidad se radicó desde hace varios días. Sin embargo, precisaron que hasta el momento ninguna de las clínicas u hospitales con servicio especializado ha confirmado la disponibilidad de cama para aceptar su ingreso.