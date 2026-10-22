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Reportan desaparición de soldado tras ataque de disidencias en Segovia, Antioquia

Con el uniformado se perdió todo rastro en medio de combates con el frente 37 de ese grupo armado. Despliegan acciones de búsqueda por tierra y aire.

Soldado desaparecido en Segovia, Antioquia.jpg
Soldado desaparecido en Segovia, Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Hay preocupación para la fuerza pública en el nordeste de Antioquia tras la desaparición de un soldado profesional en medio de operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo.

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El uniformado fue identificado como Andrés Casterbondo Macías, sobre quien se perdió todo rastro durante acciones de estabilidad que adelantaban tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 en la vereda Villa Severa del municipio de Segovia.

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Según informó la Primera División del Ejército, en medio de estas acciones, presuntos integrantes del frente 37 de las disidencias de las Farc atacaron a los soldados con explosivos lanzados desde drones y desde entonces no hay reportes sobre el estado y el paradero de Casterbondo.

Segovia, Antioquia.jpg
Segovia, Antioquia.
Foto: imagen de archivo, tomada de redes.

Tras lo ocurrido la institución militar indicó que se activó un dispositivo terrestre y aéreo de rastreo que se mantiene activo en la zona para dar con su ubicación. De igual manera, brindan acompañamiento a sus seres queridos afectados por la situación.

“El Ejército Nacional acompaña de manera permanente y prioritaria a la familia de nuestro soldado profesional Casterbondo Macías, brindándoles el apoyo psicosocial e institucional necesario en este difícil momento“, precisó el Ejército en su mensaje.

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