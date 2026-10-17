¿Antioquia financiará nuevos proyectos por valorización? Gobernador anuncia iniciativas

A menos de una semana de haberse aprobado en la Asamblea departamental un primer paquete de proyectos de infraestructura factibles de ser financiados mediante el mecanismo de valorización en Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón detalló que se vienen más solicitudes.

El mandatario indicó que ante la corporación en los próximos días serán puestas a consideración más iniciativas que buscan modernizar la red vial del departamento. Ya contaron con respaldo de la Asamblea los tramos viales El Canadá–El Carmen de Viboral y La Unión–El Carmen de Viboral, en el Oriente; Jericó–Buenos Aires–La Bodega, en el Suroeste y Río Grande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde, en la subregión de Urabá.

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Frente a los nuevos tramos el gobernador advirtió que no buscan imponer cargas tributarias a quienes no están en condiciones de asumirlas y por eso mismo el proyecto de ordenanza plantea exenciones.

"Una contribución que no va a recaer en su obligación de pago en los hombros de quienes no tienen capacidad. Hay más de 11 tratamientos especiales. En eso, no solo el secretario, sino los diputados, ponentes, han sido bastante explícitos en expresar lo que hay allí en términos de justicia y progresividad fiscal", señaló el mandatario.



Se espera que dentro del segundo paquete de obras se encuentre el tramo El Santuario - El Peñol - Guatapé - Alejandría - San Roque; San Jerónimo - Poleal - San Pedro de los Milagros; y Ríogrande - Nueva Colonia.

Frente a algunas de estas iniciativas en el Urabá, el alcalde de Apartadó Aldolfo Romero ya había manifestado su preocupación en vista de posibles cobros para industriales bananeros en medio de la crisis que viven por cuenta de las lluvias y la devaluación del dólar.

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"Hoy no están las condiciones económicas para que el sector bananero principalmente, otros parceleros, otro sector, campesino asuma el desarrollo de Urabá. No es el momento, creo que la nación debe hacer el esfuerzo para que se construya esa obra", apuntó.

Ponentes de las iniciativas en la Asamblea han manifestado que la aprobación de proyectos de ordenanza no significan que ya se haya definido cuánto pagará cada propietario. La iniciativa permite avanzar hacia los estudios de factibilidad y determinar posteriormente los costos, los beneficios y la distribución de una eventual contribución.