Hombre resultó herido tras enfrentamientos entre grupos armados en Anorí, Antoquia

Nuevamente el temor se apoderó de la zona urbana del municipio de Anorí tras un hecho violento perpetrado por parte de grupos armados que operan en esa zona del nordeste de Antioquia contra la fuerza pública.

Hombres con armas de fuego hostigaron las instalaciones de la Estación de Policía y un puesto de vigilancia en la zona sur, situación que originó la reacción de los uniformados activando un plan de defensa inmediato en coordinación con el Ejército, quien empleó drones para verificar la situación.

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Según reportes oficiales, el ataque contra las instalaciones policiales habría sido un distractor para evitar su reacción en medio de confrontaciones por presuntos ajustes de cuentas que sostenían el Clan del Golfo y la alianza entre el frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo.

Un hombre resultó herido tras un hostigamiento en las últimas horas a la estación de Policía del municipio de Anorí. Los hechos ocurrieron en medio de supuestas confrontaciones entre el Clan del Golfo con la alianza entre disidencias de las Farc y el ELN. #VocesySonidos pic.twitter.com/NBHUbq24yk — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 22, 2026

El intercambio de disparos se reportó en el sector de la Plaza de Ferias, a unos 10 minutos del epicentro del hostigamiento, y en el lugar resultó herido un hombre que fue remitido al hospital local con impactos por arma de fuego a la altura del abdomen y en sus extremidades inferiores.



Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar con exactitud las causas que provocaron las acciones violentas y si el sujeto lesionado integraba alguno de los bandos enfrentados.

Ya el complejo policial en Anorí había sido víctima de un ataque con una granada en 2019, hechos atribuidos al ELN y que causó daños en una patrulla, aunque no dejó uniformados heridos. Sin embargo, a inicios de febrero de este año dos subintendentes fueron asesinados en el parque principal del municipio durante labores de vigilancia y verificación de cierre de establecimientos comerciales.