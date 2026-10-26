En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Luiz Inácio Lula da Silva
Deicy Jiménez
Gustavo Petro
María Corina Machado
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Suspenden racionamientos de agua en Medellín tras aumento en nivel del embalse Piedras Blancas

Suspenden racionamientos de agua en Medellín tras aumento en nivel del embalse Piedras Blancas

Aunque metas de ahorro del líquido siguen sin cumplirse, las lluvias han contribuido a elevar los niveles del afluente que surte al nororiente de la ciudad.

Cortes de agua
Cortes de agua
Foto: AFP
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

La racha de más de un mes consecutivo con la medida de racionamiento de agua para unos 300.000 habitantes del nororiente de Medellín, se romperá al menos hasta el próximo 2 de noviembre.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Así lo anunció Empresas Públicas de Medellín tras una nueva evaluación de los niveles del embalse de Piedras Blancas y los consumos de los últimos días en esta zona de la capital antioqueña.

Últimas noticias

procuraduria general de la nacion.jpg
Antioquia

Destituyeron e inhabilitaron por 10 años a funcionario de El Retiro por acoso sexual a contratista

Fuertes lluias fin de semana.jpg
Antioquia

Lluvias causan estragos en Antioquia: emergencia por árboles caídos e inundaciones en Guarne y Urabá

Publicidad

El presidente de la Junta Directiva de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez, explicó que las precipitaciones de los últimos días han llevado a Piedras Blancas al 96% de su capacidad.

Sin embargo, advirtió que se trata de un afluente particularmente sensible por su capacidad. Es decir, es tan fácil llenarlo como consumir rápidamente el líquido que puede aportar.

"Hemos tenido más lluvias en la zona, que se estaban esperando en parte, y el emblase se ha recuperado. Pero hay que reconocer que la comunidad ha aumentado la capacidad de ahorro", declaró el mandatario.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De igual, manera la suspensión temporal de los cortes de agua se tomaron teniendo el cumplimiento en la meta de ahorro planteada para esta zona de la ciudad que está en 92 litros diarios del líquido por cada vivienda.

Publicidad

Si bien el promedio de este ahorro durante la última semana estuvo por el orden de los 66 litros, sí es la zona de la ciudad y la subregión metropolitana con mejores cifras.

accidente ciclista.jpg
Antioquia

Ciclista murió tras ser arrollado por un carro en el sur de Medellín: conductor huyó sin atenderlo

Visita de MinEducación a FOMAG en Medellín.jpg
Antioquia

MinEducación halló trabas para acceder a servicios médicos en sede del FOMAG en Medellín

La medida de ahorros en inmuebles abastecidos durante el mismo periodo por los embalses La Fe y Riogrande II estuvieron por el orden de 22 y 43 litros, respectivamente, cuando sus metas son de 70 litros.

Publicidad

"Los aportes hídricos, o sea, las lluvias de octubre a hoy están representadas en un 47 % de lo normal que ocurre en un octubre normal. sin fenómeno de El Niño. Entonces ha llovido, pero no quiere decir entonces que haya llovido lo necesario de lo que normalmente ocurre para mantener los embalses", indicó el alcalde.

El alcalde Gutiérrez advirtió que así como los racionamientos, la suspensión durante esta semana de los mismos será una medida evaluada de manera constante y a partir del comportamiento de consumos y lluvias podría cambiar o incluso endurecerse para las próximas semanas. Siguen pidiendo ahorrar.

Relacionados

Antioquia

Medellín

Agua potable

Ahorro de agua

Publicidad

Publicidad

Publicidad