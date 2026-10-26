Suspenden racionamientos de agua en Medellín tras aumento en nivel del embalse Piedras Blancas

La racha de más de un mes consecutivo con la medida de racionamiento de agua para unos 300.000 habitantes del nororiente de Medellín, se romperá al menos hasta el próximo 2 de noviembre.

Así lo anunció Empresas Públicas de Medellín tras una nueva evaluación de los niveles del embalse de Piedras Blancas y los consumos de los últimos días en esta zona de la capital antioqueña.

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El presidente de la Junta Directiva de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez, explicó que las precipitaciones de los últimos días han llevado a Piedras Blancas al 96% de su capacidad.

Sin embargo, advirtió que se trata de un afluente particularmente sensible por su capacidad. Es decir, es tan fácil llenarlo como consumir rápidamente el líquido que puede aportar.



"Hemos tenido más lluvias en la zona, que se estaban esperando en parte, y el emblase se ha recuperado. Pero hay que reconocer que la comunidad ha aumentado la capacidad de ahorro", declaró el mandatario.

De igual, manera la suspensión temporal de los cortes de agua se tomaron teniendo el cumplimiento en la meta de ahorro planteada para esta zona de la ciudad que está en 92 litros diarios del líquido por cada vivienda.

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Si bien el promedio de este ahorro durante la última semana estuvo por el orden de los 66 litros, sí es la zona de la ciudad y la subregión metropolitana con mejores cifras.

La medida de ahorros en inmuebles abastecidos durante el mismo periodo por los embalses La Fe y Riogrande II estuvieron por el orden de 22 y 43 litros, respectivamente, cuando sus metas son de 70 litros.

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"Los aportes hídricos, o sea, las lluvias de octubre a hoy están representadas en un 47 % de lo normal que ocurre en un octubre normal. sin fenómeno de El Niño. Entonces ha llovido, pero no quiere decir entonces que haya llovido lo necesario de lo que normalmente ocurre para mantener los embalses", indicó el alcalde.

El alcalde Gutiérrez advirtió que así como los racionamientos, la suspensión durante esta semana de los mismos será una medida evaluada de manera constante y a partir del comportamiento de consumos y lluvias podría cambiar o incluso endurecerse para las próximas semanas. Siguen pidiendo ahorrar.