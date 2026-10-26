Ciclista murió tras ser arrollado por un carro en el sur de Medellín: conductor huyó sin atenderlo

Autoridades de seguridad y movilidad están tras la pista del conductor de un vehículo que que estuvo implicado en un accidente que dejó una persona fallecida en el sur de Medellín.

El hecho se registró sobre la autopista Sur a la altura de la calle 10 y la víctima fue identificada como Félix Arango Garcés, de 64 años de edad, quien transitaba por la zona en bicicleta.

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Fueron cámaras de seguridad las que permitieron identificar que Garcés fue arrollado por un vehículo que reanudaba la marcha después de estar estacionado a un costado de la vía.

Sin embargo, luego de la colisión el conductor del vehículo emprendió la huída sin brindar auxilio al ciudadano que registró golpes en varias partes de su cuerpo.



Tras la atención inicial del suceso por parte de organismos de salud, la víctima fue trasladada a la Clínica Las Vegas donde, posteriormente, falleció por la gravedad de las heridas.

Las placas del vehículo ya fueron plenamente identificadas y se adelantan las acciones para dar con el paradero del conductor con el fin de establecer plenamente las circunstancias de los hechos y determinar las sanciones económicas e, incluso, penales a las que haya lugar para el responsable.

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Hasta mediados de octubre, en Medellín ya habían fallecido 246 personas en accidentes de tránsito, según la Secretaría de Movilidad. De ellas 139 eran motociclistas, 97 peatones y cuatro ciclistas.