"Con la suerte de dios": soldado desaparecido en selvas de Antioquia sobrevivió comiendo cocos

Luego de varios días perdido en las selvas del Nordeste antioqueño, el soldado Andrés Casterbondo Macía fue hallado con vida por el Ejército Nacional tras un ataque armado de las disidencias que obligaron al uniformado a separarse de sus compañeros en el municipio de Segovia.

En un inicio y después del ataque terrorista, Casterbondo se perdió de la vista de los uniformados que inmediatamente comenzaron su búsqueda. Tras varias horas de labores en territorio se hallaron rastros del soldado que fue encontrado en estado de descompensación.

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"Con la suerte de dios que yo caminando me encontré una palmera de coco, los pelé y era lo que estaba comiendo y un cangrejo que me encontré en un arroyito", dijo el soldado.

El coronel Carlos Mendoza, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido # 9, entregó este reporte sobre la recursividad del militar en medio de condiciones adversas y la posibilidad de ser atacado por enemigos.



"En el punto donde se encontraba había unas palmeras de coco. Entonces él bajó unos cocos, con los cuales pues se mantuvo hidratado y comía coco. No dormía porque estaba en alerta a cualquier ataque que podría ser inminente", sostuvo el coronel.

Tras las buenas noticias que llegaron desde el Nordeste antioqueño, BLU Radio habló con Carmen Casterbondo, madre del soldado, quien aseguró que estuvo seis días esperando la noticia de que su hijo había aparecido sano y salvo como afortunadamente terminó pasando.

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"En WhatsApp todos los días dejaba su mensaje. Yo tenía la fe en dios que lo iba a ver. Yo tenía la fe en Dios que yo iba a ver ese chulito azul y mi hijo me iba a responder y yo iba a ver esa llamada en mi pantalla de mi celular, el nombre de mi hijo. Yo tenía esa fe por dentro", reveló la mujer.

La mujer, en medio de la emoción por saber que hijo fue encontrado con vida, aseguró que durante los días de incertidumbre y zozobra siempre le escribía al número de WhatsApp del uniformado esperando una respuesta.

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A la espera de que se conozca cuál es el estado de salud del uniformado, el Ejército Nacional sigue en esta zona del departamento de Antioquia incrementando la operatividad contra las disidencias que, como en el caso en mención, sigue arreciando los ataques contra la Fuerza Pública.